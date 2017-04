«Encarem el partit sense pensar en el nostre avantatge de punts»

Pablo Machín és conscient que la victòria de la passada jornada al camp del Numància ha tret pressió a la visita d'avui a Tenerife després de tres derrotes consecutives però assegura que ha vist el grup «entrenant-se com cada setmana» i que, tot i la importància del partit, els canaris són tercers a vuit del Girona, vol que els jugadors l'encarin com si fos un partit més: «És un partit més, hem de jugar sense pensar en la classificació ni en l'avantatge de punts». Després de moltes setmanes amb tothom fent anar la calculadora al voltant del Girona i les seves opcions d'ascens, Machín vol treure una mica de dramatisme al resultat de cada cap de setmana, però, ahir també va haver de reconèixer que una victòria a Tenerife seria molt valuosa per al seu equip. «En el futbol pot passar de tot, això ja ho hem vist, i no puc dir que seria gairebé definitiu però està clar que quedarien vuit jornades i seria una victòria determinant», va explicar Machín, que no va escatimar elogis per al seu rival.



«Aquesta setmana he vist molt el Tenerife, i no vull estar intoxicat per això, però la veritat és que si no és l'equip que més m'agrada de la lliga, és un dels que m'agraden més», va dir Machín abans d'entrar en detalls: «És un bloc, un equip molt ben treballat que tant pot jugar amb un estil de joc combinatiu com esperar-se al darrere per sortir al contracop aprofitant la velocitat dels seus homes de davant». Machín va apuntar també l'experiència dels jugadors del Tenerife destacant-ne una dada curiosa: «tot i estar al davant són l'equip que veu més targetes grogues de la lliga, però, en canvi, es cuiden molt de tenir expulsions. Tenen gent amb ofici».



«Anem a un camp molt complicat, on només hi ha guanyat el Reus, i on el rival tindrà el suport d'una afició molt nombrosa, que això sempre ajuda», repetia ahir Pablo Machín, que té clar que després de «tallar la sangria de derrotes a Sòria, ara tenim el repte de tornar a demostrar que som un equip fiable en un gran escenari». Machín va recordar que en una situació semblant, al camp de l'Oviedo, el seu equip va fer «molts més mèrits que no pas punts va sumar. Esperem tenir més sort».





Pep Lluís Martí (Tenerife)



El tècnic mallorquí del conjunt canari té clar que l'ambient que hi haurà avui a l'Helidoro Rodríguez López pot ser determinant per al seu equip: «Ja ens va passar davant l'Oviedo, i ens va ajudar moltíssim, notem la força de la grada i esperem que els puguem agrair amb una victòria».



Sobre la classificació i les seves opcions de desbancar el Girona de la segona posició, Pep Lluís Martí va abusar del tòpic per no entrar a valorar res que no fos el partit d'aquesta tarda. «No em plantejo més enllà d'aquests tres punts. Buscarem quedar al més amunt a la taula, i tant de bo es pugui lluitar per aquest segon lloc, però la idea que ens ha portat fins aquí és la del partit a partit». Martí va reconèixer que es planteja fer un canvi de sistema per contrarestar el joc per bandes gironí.