El Girona salva un punt d'or a Tenerife

El Girona ha esgarrapat un punt molt valuós del camp del Tenerife en un partit en el que ha estat capaç del millor i també del pitjor. S'ha posat 0-2 al marcador gràcies als gols de Carlos Ruiz en pròpia i d'Alcaraz, però ha vist com el seu rival li remuntava per culpa d'un innocent penal de Ramalho i de la passivitat defensiva. Amb el 3-2, un bon gol de falta d'Alcaraz ha permès als blanc-i-vermells empatar a l'Heliodoro i mantenir la distància de 8 punts. Tot plegat, en un duel vibrant en el que Aarón Ñíguez ha fallat un penal i Pablo Maffeo ha acabat expulsat amb vermella directa.

Només dos canvis ha presentat Pablo Machín al seu onze respecte l'última jornada, donant entrada a Eloi Amagat i Jonás Ramalho. El migcampista ha substituït així la baixa del lesionat Àlex Granell, mentre que el basc, que tornava així després d'unes setmanes a la infermeria, ocupava el lloc de Kiko Olivas. Amb el mateix plantejament que a Sòria, jugant amb només un punta i tancant amb clau al darrere, el Girona ha sortit molt seriós des del primer minut i ha estat el primer en avisar. Una passada llarga cap a l'àrea rival l'ha collit Sandaza. El toledà, jugant amb el cos, s'ha fet un espai a l'interior de la gran i ha xutat al cos de Dani Hernández, que ha sortit molt bé a tapar.

Ha estat tot just al minut 3 i s'ha hagut d'esperar un quart d'hora per veure una nova arribada amb cara i ulls dels gironins. Al 17, una bona acció d'Aday per banda esquerra ha acabat amb una centrada del vallesà al segon pal. Allà ha trobat a Portu. El murcià, tot i tenir una rematada franca, ha optat per cedir-la a l'interior de la petita amb el cap. Així ho ha fet, però no s'ha entés amb Sandaza, que no ha seguit la jugada.

Ha estat llavors quan el Tenerife ha despertat, guanyant metres a la recerca de la porteria defensada per Bounou. A base d'empenta i velocitat ha aconseguit uns quants serveis de cantonada al seu favor, molt ben defensats en tot moment pel Girona, que s'ha mostrat força segur des del primer minut. Jorge Sáenz, passada la mitja hora, ha enviat la pilota per damunt del travesser en un xut de falta. Ha estat la primera aproximació dels de casa, que s'han fet amb el control del partit després d'un primer quart més igualat.

A l'altra porteria, la resposta ha arribat a botes de Borja García. El de Villaverde, també de falta, ha fregat l'escaire dret de la porteria local. Ha estat el preludi del 0-1. Passada llarga per a Sandaza, que ha entrat a l'àrea. S'ha desfet d'un rival i ha xutat; Dani Hernández l'ha refusat però l'esfèrica ha tocat Carlos Ruiz i ha acabat entrant plorant a la porteria.

Només tres minuts més tard, Sandaza ha tingut el 0-2. Ha tornat a generar-se bé l'espai dins de l'àrea, però ha xutat massa desviat. No ha pogut el manxec, però sí Alcalá, que ha demostrat que està enratxat de cara a porteria. A un minut pel descans, Borja García ha penjat una falta lateral al cor de l'àrea i el murcià, de cap, ha batut Dani Hernández fent pujar el segon dels gironins al marcador. Però l'alegria no ha estat completa al primer temps. Quan ja passava un minut del temps reglamentari, Jonás Ramalho ha comès un innecessari penal sobre Vitolo que Suso Santana, amb un xut molt ajustat al pal, no ha desaprofitat.

El Tenerife ha sortit a per totes a l'inici de la represa. Ha tingut el gol al minut 49, però Bounou ha salvat sota pals una rematada franca. Un minut després, l'àrbitre ha tornat a xiular penal. En aquest cas, ha badat Borja García. Aquesta vegada però, Aarón Ñíguez no ha estat gens encertat i el seu llançament a l'estil 'Panenk'a ha sortit per damunt del travesser. S'ha salvat en aquella ocasió el Girona, però era qüestió de minuts que l'equip canari, molt més entonat, empatés. Ho ha aconseguit Alberto Jiménez amb un cacau imparable aprofitant un mal refús d'Alcalá. Ha embogit l'Heliodoro Rodríguez López. Amb el 2-2 i encara mitja hora per davant, l'afició local creia en la remuntada.

Veient que el seu equip no funcionava, Machín ha decidit moure fitxa. Primer ha fet entrar Longo, que ha vist una targeta a només un minut de saltar al camp. Després, ha estat Alcaraz el que ha saltat a la gespa substituint Sandaza. Els canvis no han servit de res. El Tenerife seguia dominant i ha acabat signant la remuntada amb un gol d'Amath, que ha aprofitat un refús massa tou de Bounou a l'interior de la gran per fer el 3-2. Però quan semblava tot perdut, ha aparegut Rubén Alcaraz per signar l'empat amb un bon xut de falta que ha comptat amb l'ajuda del porter Dani Hernández.

Més vibrant que mai ha seguit el partit. En l'acció següent, Bounou ha aparegut per salvar els mobles amb una molt bona intervenció a cop de cap de Shibasaki quan l'afició ja veia la pilota a dins. Ha hagut de jugar el Girona els dos últims minuts amb un home menys després que Maffeo hagi vist la vermella directa per una dura entrada a un rival.



Fitxa tècnica



Tenerife: Dani Hernández, Raúl Cámara, Alberto, Jorge Sáenz, Carlos Ruiz, Camille, Vitolo (Lozano, min. 46), Aitor Sanz, Aarón (Shibasaki, min. 71), Suso Santana i Amath.

Girona: Bounou, Maffeo, Ramalho, Alcalá, Juanpe, Aday, Pere Pons, Eloi Amagat, Borja García (Coris, min. 89), Portu (Longo, min. 67) i Sandaza (Alcaraz, min. 74).

Gols: 0-1, Carlos Ruiz, en pròpia porteria (min. 36). 0-2, Alcalá (min. 44). 1-2, Suso Santana, de penal (min. 45+2). 2-2, Alberto (min. 59). 3-2, Amath (min. 76). 3-3, Alcaraz (min. 79).

Àrbitre: Isidro Díaz de Mera (Comitè Castella-La Manxa). Ha amonestat els locals Camille, Vitolo, Raúl Cámara, Alberto, Amath; i també els visitants Ramalho, Longo, Eloi Amagat, Juanpe. Ha expulsat Maffeo amb vermella directa, al minut 92.

Estadi: Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife, 19.395 espectadors.