«Més que un punt, ha estat un puntàs»

En un «partit de poder a poder» entre dos clars «aspirants» a l'ascens, el Girona ha aconseguit aquesta tarda sumar «un puntàs» a l'Heliodoro Rodríguez López de Tenerife. Així ho ha vist Pablo Machín, el tècnic blanc-i-vermell, qui ha reconegut que ha marxat de l'estadi amb la «sensació que hauríem pogut guanyar». Sobretot per la «bona» primera meitat dels seus homes, només espatllada pel penal de Ramalho que ha «ficat dins del partit» els canaris.

No ha amagat que el Tenerife és un «súper equip» i que ho ha demostrat al segon temps, quan ha capgirat el marcador situant el 3-2, però ha subratllat la «capacitat de reacció» dels seus, que no s'han «rendit en cap moment» i que han acabat empatant. Machín ha dit que «el 3-3 ens deixa satisfets» i que el punt «és molt bo independentment del que facin els nostres rivals», perquè permet al Girona mantenir a un rival directe a 8 punts quan queda una jornada menys per al final de la Lliga. Sobre l'actuació arbitral, força severa amb els gironins, el sorià no s'ha volgut mullar: «Tots som humans i ens podem equivocar. Arbitrar és súper complicat i estic segur que ha mirat de fer-ho el millor possible», ha valorat.



Pep Lluís Martí



També prou «satisfet» ha acabat el partit el tècnic del Tenerife, Pep Lluís Martí, encara que ha reconegut que la sensació després del 3-3 final és «agredolça». Segons el seu criteri, «hauríem pogut guanyar» tot i haver estat «imprecisos» al primer temps, però admetia que els canaris havien signat una «molt bona segona meitat» en el que el premi final va poder ser un pèl curt segons els seus mèrits.