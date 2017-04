El Cadis empata a Osca i no retalla punts

Tenia tota la raó del món aquell qui va dir que els perseguidors del Girona ni de bon tros ho guanyarien tot en les jornades que quedaven perquè s'acabés la Lliga. La Segona Divisió A és molt competida i d'allò més igualada; sumar de tres en tres cada jornada és gairebé impossible. Ho ha comprovat el Girona, que anava com un coet fa un mes i poc, però que durant aquestes últimes setmanes li està costant un munt guanyar. Tres quarts del mateix els passa als seus rivals directes en la pugna per ser la temporada vinent equip de Primera per la via ràpida. Els Tenerife, Cadis, Oviedo i Getafe, amb permís d'un Osca que s'ha sumat a la festa, també han de suar de valent per apuntar-se les victòries. Aquest cap de setmana no ha estat una excepció i els resultats, si més no de moment, somriuen als interessos de Pablo Machín i companyia.



Primer, començant pel Tenerife. El rival dels rivals. Si més no fins ara. Guanyar a l'Heliodoro Rodríguez López hauria estat gairebé determinant per eliminar un rival directe. Al final, es va salvar un valuós empat. Això manté els canaris a 8 punts de distància del Girona quan en queden 24 per disputar-se. A més, la igualada fa que l' average entre tots dos equips quedi igualat (1-1 a Montilivi i 3-3 ahir a les Canàries) i que sigui la diferència de gols la que serveixi per desempatar en el suposat cas que tots dos quedin igualats a la classificació. A dia d'avui, els gironins van per davant amb una diferència de +22; la dels homes que entrena Pep Lluís Martí és clarament inferior (+11).



Molt atent devia estar el vestidor blanc-i-vermell del duel que Osca i Cadis van disputar al vespre a l'Alcoraz. Els gaditans s'haurien pogut acostar a 7 punts d'haver guanyat, però no ho van aconseguir. Amb prou feines van poder salvar un empat gràcies a un gol agònic d'Alfredo Ortuño al temps de descompte. Al final, taules en el marcador: 1-1. Això fa que el Cadis dormís quart, amb 53 punts i 9 menys que els gironins. I també impedia que l'Osca enfilés posicions a la classificació, deixant els aragonesos amb 51, 11 menys que els de Machín. Això sí, l'Osca acumula la seva desena jornada consecutiva sense perdre i s'ha convertit per mèrits propis en un candidat a lluitar per l'ascens. A més, visitarà Montilivi el primer cap de setmana del mes de maig.



Per arrodonir la jornada a favor dels gironins, avui s'haurien de donar un parell de resultats més. El primer, que el Getafe fos incapaç de guanyar al camp d'un Alcorcón necessitat. Els de Bordalás, ara mateix fora del play-off després de l'empat de l'Osca, tenen 51 punts, 11 menys que el Girona. Continuarien una setmana més a 10 si empaten al Santo Domingo, i s'acostarien a 8 si hi guanyen.



També seria molt positiu que l'Oviedo no puntués a l'Anxo Carro, estadi del Lugo. Els asturians dormien cinquens amb 52 punts, ara 10 menys. La distància seria aquesta si avui els de Fernando Hierro perdessin. Seria de 9 si empatessin, mentre que l'Oviedo s'acostaria fins als 7 punts (col·locant-se tercer) si és capaç d'emportar-se el triomf de terres gallegues.