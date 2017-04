El Girona presentarà al·legacions a la vermella de Maffeo a Tenerife

La facilitat amb què Díaz de Mera es va deixar anar a la segona part en el duel de dissabte contra el Tenerife a l'hora de castigar el Girona amb targetes tindrà amb tota seguretat conseqüencies per a l'equip de Pablo Machín. El tècnic sorià perdrà per dissabte contra l'UCAM (duel fixat perquè comenci a partir de dos quarts de nou del vespre) Eloi Amagat, Samuele Longo i Pablo Maffeo. El migcampista gironí i el davanter italià van veure la cinquena i desena targeta groga respectivament, cosa que els farà complir cicle i no poder jugar contra el conjunt murcià. De la seva banda, el cas de Maffeo és encara més complicat perquè el defensa cedit pel Manchester City s'exposa a una sanció de tres partits per culpa d'haver aplaudit l'àrbitre després que aquest l'expulsés.



El barceloní pot rebre un partit per l'expulsió i dos més per desconsideració al col·legiat amb els aplaudiments. A més a més, el fet que Maffeo acumulés quatre targetes grogues faria que, un cop complerta la sanció que li sigui imposada, tornaria a estar a una sola targeta groga de la suspensió per acumulació. També van veure targetes a Tenerife Juanpe i Ramalho, que ja n'acumulen set.



El Girona té previst revisar bé les imatges de totes les accions però té força clar que només en la jugada que va acabar suposant la vermella directa a Maffeo hi ha alguna possiblitat de presentar al·legacions amb certes esperances d'aconseguir un veredicte favorable als seus interessos. En aquest sentit, el club pretén amb les al·legacions que es presentaran rebaixar la targeta vermella a una de groga. L'escrit de Díaz de Mera a l'acta indica que Maffeo va «impactar amb el peu en forma de planxa a un contrari amb ús de força excessiva en la disputa d'una pilota». El fet que el defensa toqués la pilota en primera instància podria mig jugar a favor del Girona. Tot i això, caldrà veure si el Comitè de Competició considera que Maffeo va entrar amb força excessiva com diu l'acta o bé estima que l'acció no era mereixedora d'expulsió directa. Sigui com sigui, l'objectiu del Girona és que Maffeo estigui net de targetes grogues per quan torni a estar disponible. I és que si el Comitè li deixés la vermella en groga, seria sancionat amb un partit per acumulació de targetes, al marge dels dos que amb tota probabilitat li cauran per aplaudir l'àrbitre. Serien tres partits de suspensió però almenys no estaria altre cop a una groga de tornar a ser sancionat per acumulació. El Girona té clar que amb el precedent del davanter del Barça Neymar contra el Màlaga de fa poc més d'una setmana, el de Sant Cugat serà castigat amb dos partits pel seu gest a l'àrbitre.



Maffeo es perdrà probablement els partits contra l'UCAM, el Lugo i l'Osca. Machín, doncs, haurà de decidir si recórrer a un Miguel Ángel Cifuentes gairebé oblidat des de fa un parell de mesos o si aposta per Sebas Coris a la banda dreta.