El gran any d'Amath desperta l'interès de diversos equips

Amath Ndiaye, futbolista de l'Atlètic de Madrid que juga cedit al Tenerife, s'ha convertit en una de les revelacions d'aquesta temporada a la Segona Divisió A. No només pel bon partit que va protagonitzar dissabte passat contra el Girona, en què va marcar fins i tot un gol, sinó perquè aquest any n'acumula 13 (entre Lliga i Copa) i s'ha convertit en un jugador indiscutible per als canaris, candidats a pujar a Primera. Tant agrada que diversos equips ja han preguntat per ell, de cara a la propera temporada. Un d'ells seria l'Espanyol, que estaria interessat a pagar la clàusula del senegalès, de 20 anys. Ja al mercat d'hivern el Dinamo de Kíev va oferir 2 milions d'euros a l'Atlètic, però el conjunt matalasser va refusar l'oferta, en voler complir el contracte de cessió amb el Tenerife fins el 30 de juny.