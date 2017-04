El club es planteja viatjar la setmana vinent a Galícia amb un vol xàrter

La setmana que ve, el Girona s'enfrontarà al Lugo a l'estadi Anxo Carro. Com és habitual uns quants dies abans de cada desplaçament, des del club s'estudien les diferents opcions per viatjar i en aquesta ocasió, una de les que s'ha posat al damunt de la taula és la de fletar un vol xàrter. Encara que no hi ha res tancat, la previsió inicial seria sortir el dissabte des de l'aeroport de Girona (caldria veure si el destí seria la Corunya o Santiago de Compostel·la), fer nit a terres gallegues, jugar a Lugo l'endemà i tornar cap a casa el mateix diumenge, aprofitant que el partit és a les 4. En els propers dies, el club acabarà de decidir si aquesta és la via definitiva o no.