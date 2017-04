Els comentaris del partit de Tenerife a Movistar+ encenen les xarxes socials

L'empat a l'Heliodoro Rodríguez López contra el Tenerife va ser considerat per tothom de boníssim. Pablo Machín va parlar fins i tot que es tractava més aviat «d'un puntàs» que no pas d'un punt ja que, si bé el Getafe s'acosta a 8, l'empat va permetre mantenir a 8 punts el Tenerife, a 9 el Cadis i allunyar una mica més l'Oviedo. El mig centenar d'aficionats blanc-i-vermells que es van desplaçar fins a les Canàries per veure el partit van gaudir d'un matx d'alt voltatge en un estadi entregat i en què damunt del terreny de joc tant Tenerife com Girona van oferir un gran espectacle. No hi va faltar de res: gols, polèmica, penals, expulsions... fins a el 3-3 final, que va deixar ben satisfet els gironins desplaçats a l'illa. Des de casa, la resta de l'afició del Girona que va seguir el partit a través de la narració de Movistar + va acabar també contenta pel punt però no tant amb les paraules d'alguns dels analistes del partit. Alguns comentaris de l'exinternacional Manu Sarabia i, l'exjugador del Girona, Raúl Ruiz, no van agradar a l'afició del Girona ni tampoc al capità blanc-i-vermell, Richy Álvarez.





Los comentaristas de algún partido que hay hoy son lamentables!!! „ Richy (@richyAP7) 15 de abril de 2017



«Els comentaristes d'algun partit que hi ha avui són lamentables!», va escriure Richy en una primera piulada que va obrir la capsa dels trons. De seguida, Raúl Ruiz va respondre Richy. «I t'aclareixo que és diferent dir que els comentaris són lamentables (ho respecto) i una altra cosa que els comentaristes ho són (això és faltar el respecte». El defensa gallec va continuar amb el debat: «Val, comentaristes no. Perdó. Però hi ha hagut molts comentaris cap al meu equip fora de lloc i no és la primera. Considero que han de ser neutrals», va piular el capità. La resposta de Raúl va ser un «mira, jo he jugat al Girona però si trobo que esteu jugant malament, ho diré». Richy va acceptar l'argument de Raúl sense renunciar a les crítiques cap a certs comentaris: «Això em sembla perfecte. Jo em refereixo a altres comentaris. Però bé, ja està. No hi donem més voltes», va escriure intentant tallar la polèmica.La conversa entre el gallec i Raúl va generar un grapat de comentaris i piulades d'aficionats del Girona a la xarxa. Raúl va preguntar a un tuitaire crític a qui es referia però va deixar estar el tema com havia fet Richy poc abans. Un dels més censurats pels seus comentaris va ser Manu Sarabia, que es va passar el duel elogiant el Tenerife i criticant el Girona. L'exdavanter internacional de l'Athletic i el Logronyès és el pare d'Eder Sarabia, actual ajudant de Quique Setién al Las Palmas.