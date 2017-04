Competició sanciona Maffeo amb tres partits

El Comitè de Competició ha sancionat durament el carriler del Girona Pablo Maffeo per l'expulsió de dissabte al camp del Tenerife. El jugador cedit pel Manchester City ha rebut un càstig de tres partits, que el deixaran sense poder estar a disposició de Pablo Machín contra l'UCAM Múrcia, el Lugo i l'Osca. El club ja s'esperava una suspensió dura i va presentar al·legacions per intentar rebaixar-la. Maffeo va ser expulsat amb vermella directa en l'última jugada del partit per una entrada que el col·legiat va considerar en planxa. El que ha acabat endurint la sanció és que el futbolista deixés el camp aplaudint i que l'àrbitre ho consignés a l'acta. Fa ben pocs dies Neymar també va rebre un càstig idèntic de tres partits per haver aplaudit el quart àrbitre a Màlaga després que l'haguessin expulsat.

Competició no ha acceptat cap de les al·legacions presentades pel Girona. Sobre l'entrada en planxa, els jutges assenyalen que el rival va caure a terra i que, per tant, l'acció es va produir com descriu l'àrbitre a l'acta. El club al·legava també que els aplaudiments no anaven dirigits al col·legiat, però el comitè sí que els entén com un gest de desconsideració a Díaz de Mera Escuderos.