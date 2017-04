El davanter Manel vindria «molt bé» a un Llorca que vol pujar a Segona A

Manel Martínez s'ha convertit en un dels noms propis de la Segona Divisió B. Fitxat a l'estiu pel Girona per tres temporades (fins al 30 de juny del 2019) i tot i entrenar-se sota les ordres de Pablo Machín durant un parell de mesos, va marxar cedit al Llagostera, on ha demostrat les seves aptituds en atac. L'atacant acumula 14 gols i s'ha convertit en un dels artífexs de la salvació virtual dels blaugranes, que tenen la permanència bastant encarrilada tot i que no és matemàtica encara. El seu bon rendiment no ha passat per alt a d'altres equips. Un d'ells, el Llorca. L'actual líder del grup IV de Segona B no només vol tancar la temporada regular en primera posició, sinó que vol afrontar el play-off d'ascens en les millors garanties. Sobretot, després de perdre el seu davanter Manu Onwu, operat d'uns problemes al genoll. Busca davanter el Llorca i ha pensat en Manel. Així ho explicava ahir Joaquín Romeu, director general del club, a l'emissora Onda Regional. «És un jugador interessant, que suma molts gols. Tenim d'altres noms, però en Manel ens aniria bé i ens podria donar un cop de mà. El Girona compta amb ell per al futur i vol que ara es foguegi. A més, el Llagostera està gairebé salvat. Hem d'esperar a veure què diu l'entrenador i si tots ens entenem».