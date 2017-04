Evacuen 50 persones de les oficines del Girona FC per un incendi

Els efectiu d'emergències han evacuat les oficines del Girona FC, situades a l'estadi de Montilivi.



En total una cinquantena de persones han hagut de sortir de les oficines, que són al soterrani.



Ha cremat cablejat per una fallada elèctrica i ha afectat un fals sostre del soterrani.



No hi hagut ferits però s'ha mobilitzat els Bombers amb quatre dotacions, el SEM i la Policia Municipal de Girona.



L'incendi s'ha declarat a dos quarts d'onze i en un quart estava sufocat.



El Girona FC ha agraït l'actuació a través d'un tuit: