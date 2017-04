L'UCAM ha perdut un partit menys que el Girona com a visitant

Tot i que no travessa el seu millor moment, amb quatre jornades sense guanyar i situat a dos punts per damunt del descens, és cert que l'UCAM, proper rival del Girona aquest dissabte a Montilivi, presenta uns números com a visitant força correctes. L'equip de Francisco Rodríguez és l'onzè millor forà de tota la categoria, amb 17 punts de 48 possibles, però la dada que més sorprèn és que ha perdut un partit menys que el Girona com a visitant. Mentre que els murcians han encaixat 5 derrotes a fora, els de Machín n'han rebut 6. A més, dels últims 7 desplaçaments, tan sols n'ha perdut un: 2-0 a Oviedo.