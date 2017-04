Apel·lació manté la sanció de 3 partits a Pablo Maffeo

El Girona ha conegut aquesta tarda que el Comitè d'Apel·lació refusava el recurs presentat pel club per tal de convertir la targeta vermella que va veure Pablo Maffeo a Tenerife en groga. La decisió d'Apel·lació, doncs, confirma els tres partits de càstig imposats pel Comitè de Competició ahir: un per l'expulsió i dos per aplaudir l'àrbitre Díaz de Mera. A més a més, Maffeo, un cop hagi complert la sanció de tres partits, tornarà a disposició de Pablo Machín amb quatre targetes, al límit de la suspensió per acumulació.

D'altra banda, el club ha anunciat avui que a partir de la temporada que Umbro serà el nou patrocinador tècnic del club. La casa anglesa serà l'encarregada de vestir el Girona durant les dues properes campanyes en substitució de Kappa, la marca que ha vestit el club les últimes tres temporades.