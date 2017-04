Un incendi a les oficines de l'estadi obliga a evacuar unes 50 persones

Ben mogut va ser el matí ahir a Montilivi. I no pel que fa la part esportiva, sinó pel que va passar a l'interior de les oficines de l'estadi. A dos quarts d'onze es va declarar un petit incendi que va obligar a evacuar tot el personal que en aquells moments es trobava treballant al seu interior. En total, una cinquantena de persones van haver de sortir de les oficines, situades al soterrani de Montilivi. L'incendi va produir-se per una fallada elèctrica, va cremar cablejat i va afectar un fals sostre del mateix soterrani. Els fets van provocar la mobilització dels Bombers amb quatre dotacions, el SEM i la Policia Municipal. En un quart, l'incendi estava sufocat i no es van lamentar ferits. «Agrair a @bomberscat, @pmgirona, @mossos i @semgencat la seva feina en l'extinció del petit incendi a les oficines de l'estadi», va tuitejar el Girona FC.