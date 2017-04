Cifuentes diu que se li fa «complicat» no jugar però que segueix «confiant en la seva feina»

No és titular des de la derrota a Elx a finals de gener (1-0) i, des de llavors, tan sols ha sumat 13 minuts al camp de l'Oviedo en el que està sent un 2017 complicat per a Miguel Ángel Cifuentes. L'arribada de Pablo Maffeo al mercat d'hivern ha relegat el carriler cedit pel Màlaga a un segon terme, una situació que encaixa com a professional però que, lògicament, no li agrada i lluita per a capgirar-la en cada entrenament. L'expulsió de Maffeo a Tenerife li obre una porta per poder tornar a l'0nze. El lloc a la banda dreta se'l disputen ell, Coris i també Aday, en el cas que Machín opti per situar Mojica d'entrada. «Tots volem jugar sempre però no perquè algú no hi és. Jo treballo com qualsevol altra setmana per ser titular i, si toca, intentar competir tan bé com pugui. Al final, el míster decideix» diu Cifuentes, que recorda que «l'important és el col·lectiu».



Sigui o no titular demà contra l'UCAM, Cifuentes intenta conviure amb una situació inèdita per a ell fins ara al Girona. «Cal lluitar contra aquest fet i contra tu mateix. Intentar no abaixar els braços i seguir amb confiança en la teva feina. Sempre miro d'estar bé per donar motius al míster que torni a confiar en mi», explica. En aquest sentit, Cifuentes reconeix que, «com a tothom», se li fa «complicat» no jugar. «Des de la lesió a Cadis ha estat difícil perquè no he comptat tant amb la confiança del míster i es fa dur. Tots hi hem de passar i superar-ho», detalla.



Tot i això, el de Zújar està preparat per si ha de jugar contra l'UCAM i aportar el seu gra de sorra en aquest tram final de Lliga. «Aquella mentalitat que semblava que tot anava pitjor del que volíem s'ha esfumat i marxat. L'equip torna a tenir confiança per encarar aquest final de competició» diu. En aquesta línia, Cifuentes destaca la «dificultat» que encara tindrà el Girona en les últimes vuit jornades. «Estem en un bon moment perquè la victòria a Sòria i l'empat a Tenerife ens han reforçat i donat confiança. Contra l'UCAM ens espera un partit molt difícil perquè els equips de baix s'hi estan jugant la vida».