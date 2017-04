Granell: «Els contraris tenen la pressió de no voler sortir del «play-off»»

Àlex Granell pot ser una de les novetats a l´equip titular demà contra l´UCAM. Sense Eloi Amagat, sancionat, Pablo Machín tindrà l´última paraula sobre si aposta pel retorn del gironí, ja recuperat d´una ruptura de menys d´un centímetre a l´adductor o bé si ho fa per un Rubén Alcaraz decisiu a Tenerife amb el seu gol de falta. «L´Eloi va estar molt bé i no se li va notar manca de ritme ni res. Al contrari. No dubtava del seu nivell. Ningú pot fer-ho per tot el que ha demostrat els últims anys. En Rubén també va estar molt bé aprofitant una de les seves virtuts com són els llançaments de falta», valorava Granell sobre els dos companys que van ocupar la seva posició a l´Heliodoro. Un cop integrat al grup des de dimarts, Granell confia a tornar a l´onze. «Sempre m´hi veig. Aturar-me em pot haver anat bé per descansar les cames però estic preparat per ajudar des d´on sigui, el camp, a la banqueta o des de fora. Tots hi som per sumar i més en un tram final tan exigent en què ens juguem quelcom tan beneficiós per al club i la ciutat com un ascens», explicava.

El punt sumat a Tenerife va permetre al Girona mantenir a ratlla els canaris amb una jornada menys per disputar. En aquest sentit, Granell considera que el compte enrere ja s´ha engegat i que ara «amb 24 punts en joc, el premi és molt més a prop». En aquest sentit, el fet que l´Osca s´hagi afegit a la lluita pel play-off beneficia el Girona. Granell destaca que els rivals «tenen la pressió de no voler sortir de les posicions de play-off i el Girona,a 8 punts de distància, potser els queda un pèl més lluny».