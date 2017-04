«L'UCAM és un rival molt perillós»

Pablo Machín no es refia gens del rival de demà del Girona a l'estadi (2/4 de 9), un UCAM Múrcia que, tot i arribar necessitat de punts el tècnic sorià ha qualificat de "bon equip al qual li generen molt poques ocasions". en aques sentit, Machín ha afegit que els universitaris "per molt que hagin perdut ara dos partits seguits, duien una ratxa immaculada amb el nou entrenador". Per tot plegat, el tècnic els veu un equip "perillós" i contra el qual "si el Girona no està al 100% ens pot guanyar perfectament". Respecte el coixí de 8 punts sobre el tercer classificat, el de Gómara no hi vol pensar. "Tan de bo que els rivals s'oblidin de nosalters i se centrin en assegurar el play-off ara que l'Osca ha entrat a la lluita. El que és al nostre abast és competir i mantenir l'avantatge, cosa que només farem si guanyem", ha dit.

El tècnic sospira per tornar a veure un Montilivi fregant el ple i recuperar la comunió amb el públic que no hi va haver l'últim dia contra el Rayo. "Nosaltres hem de donar motius a l'afició perquè ens animi. Tan de bo tinguem el seu suport i els demano que siguin fidels i confiïn en nosaltres, que ho necessitem", ha dit. A més a més, Machín ha destacat que després de les visites a Oviedo i Tenerife, el

Girona, a nivell de capacitat de l'estadi juga "en inferioritat de condicions". És per això que demana als seguidosr blanc-i-vermells que "animin el doble".

Machín no podrà comptar amb Longo, Maffeo i Eloi Amagat, sancionats, ni amb Richy i Cámara, lesionats.