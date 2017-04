Rivals que se la jugaran

Les experiències més llunyanes, així com la ratxa de tres derrotes seguides de no fa tant, han ensenyat al vestidor del Girona a no mirar mai més enllà del proper partit. Encara que el discurs pugui semblar buit de contingut o reduït a la mínima expressió, la plantilla i el cos tècnic estan escarmentats i són conscients que pensar en el que pot venir després de la cita més propera ha jugat males passades a l'equip. És per això que, després de l'empat a Tenerife, la consigna és clara i només una: derrotar l'UCAM a Montilivi. Els murcians visitaran demà l'estadi en un estat de necessitat màxima després d'encadenar la segona derrota consecutiva i quedar-se al límit del descens.



El universitaris són la propera estació del Girona en el seu camí cap a Primera. Les darreres 7 etapes presenten també altres pedres d'allò més dures d'esquivar i ossos ben durs de rosegar. I és que la gran majoria dels 8 rivals als quals s'ha d'enfrontar el Girona en aquest tram final de competició -el primer l'UCAM- ho farà sense els deures fets i jugant-s'hi les garrofes. De fet, només el Saragossa, que en principi estarà salvat i té molt difícil aspirar a entrar al play-off, i el Llevant, que d'aquí a un mes hauria d'estar ascendit i reascendit, jugaran contra el Girona sense cap objectiu. La resta, UCAM, Osca i Alcorcón a Montilivi i Lugo, Nàstic i Còrdova, a fora, amb tota probabilitat ho farà amb el ganivet a les dents per intentar classificar-se per a la promoció o bé evitar el descens a Segona B.



La derrota a La Condomina contra el Rayo (0-1) en un partit en què els murcians van fer mèrits per, com a mínim, puntuar, els deixa al llindar del descens però encara amb 2 punts de coixí. Els murcians, després de la revifada que va suposar l'arribada de Francisco a la banqueta han encadenat 4 jornades sense guanyar (2 empats i 2 derrotes) que els ha fet caure al 18è lloc amb 38 punts i tenir l'Almeria, primer equip que baixa, a 2 punts. Després de rebre l'UCAM, el Girona visitarà el Lugo diumenge que ve. Els gallecs s'han situat a 4 punts del play-off i es veuen amb forces de lluitar pel sisè lloc ja que s'han d'enfrontar al Tenerife i l'Osca. Abans de rebre el Girona visitaran Vallecas.



El calendari continuarà amb la visita de l'Osca a l'estadi. Els aragonesos s'han colat en la lluita per la sisena plaça fins a col·locar-se a un punt de l'Oviedo. Això farà que molt probablement els aragonesos arribin a Montilivi amb les opcions de fer play-off ben vives. Més tranquil sembla que estarà el Llevant, següent rival, quan el Girona es desplaci al Ciutat de València. Els granotes poden pujar matemàticament aquest cap de setamana i, si no ho fan, ho poden aconseguir en les dues jornades següents abans de rebre el Girona.



Molt menys tranquil estarà un Alcorcón que s'ha enfangat de dalt a baix les últimes jornades. Els madrilenys han caigut als llocs de descens i, amb un calendari infernal per endavant, visitaran Montilivi d'allò més necessitats després d'haver jugat contra Reus, Cadis, Oviedo i Rayo. En una situació delicada també podria estar el Nàstic quan rebi el Girona a l'avantpenúltima jornada. Els tarragonins, malgrat fer un salt cap a la tranquil·litat guanyant el Mirandés, tenen 4 punts de marge sobre el descens i encara no respiren tranquils.



En canvi, el Saragossa s'ha espolsat el perill de sobre darrerement i, de la mà de César Láinez ha anat deixant enrere la zona baixa. Els 43 punts que té fan preveure que quan el Girona el rebi a l'estadi ben poc s'hi estigui jugant. Caldrà veure també si el Còrdova, rival en l'última jornada, té la salvació lligada o, en canvi, se la juga. Els andalusos, amb 40 punts, estan en una situació idèntica que el Nàstic (4 punts de marge).