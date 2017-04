Umbro rellevarà Kappa i vestirà el Girona a partir de la temporada que ve

Després de tres temporades amb Kappa, aquest estiu el Girona canviarà de marca de roba esportiva. El club va anunciar ahir al migdia un acord amb Umbro perquè sigui el nou patrocinador tècnic per a les dues properes temporades (fins al juny del 2019). És a dir, la casa anglesa agafarà el relleu de Kappa i serà l'encarregada del subministrament de les equipacions i de tota la roba esportiva de la temporada vinent i la següent. El disseny però anirà a càrrec del club, fet que farà que la nova equipació sigui única i exclusiva del Girona FC i no pas cap model que la casa serveix a d'altres clubs.



Umbro és una casa molt vinculada a la Premier League i Championship i que vesteix equips com ara el West Ham, l'Everton, el Hull City, el Blackburn Rovers o el Derby County. A més a més s'ocupa també de les equipacions d'equips històrics com el PSV Eindhoven, el Nantes o el Lens francesos, el Nuremberg alemany o els clàssics brasilers Gremio o Cruzeiro, a més a més de les seleccions de Sèrbia, la República d'Irlanda, el Canadà o el Perú. De la lliga espanyola, fins ara només el Mallorca vesteix la casa anglesa aquesta temporada.



Umbro serà doncs la setena marca de roba esportiva que vesteix el Girona des del retorn a Segona Divisió A el juny del 2008. Diadora (08-09) va ser la primera i després van seguir-la Elements (09-11), Nike (11-12), Luanvi (12-13), Kedeke (13-14) i Kappa (14-17). El nou patrocinador tècnic del Girona substituirà Kappa, que ha vestit el conjunt blanc-i-vermell durant les darreres tres temporades.