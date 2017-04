L´UCAM Múrcia s´estrena com a rival a Montilivi amb urgències

Primer va ser el Reus, després el Getafe i avui serà el torn perquè l'UCAM Múrcia s'estreni a Montilivi en partit de Lliga de Segona Divisió A. Els universitaris visitaran per primer cop l'estadi gironí en un duel inèdit a qualsevol categoria. I és que cal recordar que l'UCAM Múrcia CF va ser fundat el 1999 i refundat el 2011 i des de llavors mai ha coincidit amb el Girona. Després dels duels contra els altres dos nouvinguts aquesta temporada a la categoria de plata -Reus (1-0) i Getafe (5-1)- l'UCAM és el 53è rival del Girona en aquesta etapa moderna a Segona Divisió i el 83è en total.



Les derrotes contra Oviedo i Rayo han tornat l'UCAM a la zona de perill però no s'hi val a badar ja que davant els madrilenys, els universitaris van ser molt superiors i si no van puntuar va ser gràcies al porter del Rayo Gazzaniga. L'arribada de l'extècnic de l'Almeria, Francisco Rodríguez, a la banqueta, en subsitució de José María Salmerón, va suposar un revulsiu per a un equip que no sortia dels llocs de descens. Amb Francisco l'equip ha guanyat 4 partits, n'ha empatat 8 i n'ha perdut 5 oferint una millora tant en intensitat com en joc. Tot i això, l'equip es presenta a Montilivi amb l'amenaça de caure en descens si perd i l'Almeria o l'Alcorcón guanyen.



Sens cap dubte el jugador més destacat de l'UCAM és Jona, pitxitxi amb 11 dianes. El jove Iban Salvador, cedit pel Valladolid i objecte de desig del Girona els últims estius, també sobresurt. A la plantilla el públic gironí hi reconeixerà els exjugadors del Llagostera Tito Ortiz i Natalio Lorenzo, el veterà ex del Palamós Collantes i l'ex del Girona Kitoko, lesionat.