Machin: «No hem fet un partit per perdre»

El tècnic del Girona ha assegurat al final del partit que «no hem fet un partit per perdre, no sé si per guanyar, però segur que no per perdre». Machín ha insistit que «anem segons» i ha elogiat la temporada dels seus jugadors.

Sobre l'estat físic de Coris i Mojica ha dit que el cas del primer, que s'ha retirat amb un cop al braç, «en principi no hauria de ser res, el canvi s'hagués fet igualment». Pel que fa al carriler colombià, ha destacat que «ha notat una molèstia i hem preferit canviar-lo. Ara està pendent de més proves».