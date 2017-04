Montilivi necessita recuperar l´alegria

El suat, treballat i patit punt aconseguit a Tenerife dissabte passat (3-3) no només va servir per a refredar les esperances dels canaris i dels altres rivals d'atrapar el Girona sinó que també va confirmar que l'equip ha sortit del sotrac en què havia caigut. Les tres derrotes seguides són aigua passada i més que ho poden ser aquest vespre si els de Pablo Machín són capaços de mantenir la bona línia dels dos últims partits a domicili (Sòria i Tenerife) i recuperar les bones sensacions i, sobretot, els resultats, a Montilivi. El Girona rep la visita d'un UCAM Múrcia necessitat amb l'amenaça del descens a només dos punts. Tanmateix, a aquestes alçades de temporada, i amb un objectiu tant ambiciós com és el dels gironins, ben poc han d'importar les angoixes o necessitats dels rivals.



El Girona està obligat a guanyar per seguir fent camí cap Primera i oblidar-se definitivament de les tres setmanes negres en què es va quedar sense sumar contra Cadis, Oviedo i Rayo. Mentalment, l'equip s'ha recuperat també i aquest pot ser un dels factors més determinants en aquest darrer tram de Lliga. A més a més, Machín recupera homes importants com Àlex Granell o Johan Mojica. En canvi, perd Longo, Maffeo i Eloi Amagat per sanció, Cámara (amb una contusió sacroilíaca que ja el va fer ser baixa a Tenerife) i manté la baixa de Richy.



Un mes i mig després de la darrera victòria -contra el Getafe (5-1)-, Montilivi anhela tornar a viure una alegria. Acostumats a devorar els rivals l'un darrere l'altre, la ratxa de vuit triomfs seguits com a local es va trencar davant el Cadis i des de llavors, l'estadi està orfe de victòries. Machín i els seus homes saben bé que Montilivi pot tenir la clau de l'ascens i que si dels 12 punts que hi ha en joc d'aquí a final de temporada en volen ben pocs, la feina estarà força ben encarrilada. No cal mirar tan enllà, és cert. La filosofia del «partit a partit» ha dut el Girona fins on és i l'hi ha tornat quan semblava que descarrilava per culpa de massa distraccions. L'equip no fa càlculs ni gaires comptes, conscient que de poc serveixen. Això sí, sap perfectament que els rivals són lluny (8 punts) i que el fet que l'Osca hagi tret el nas a la lluita pel play-off els obliga a estar molt pendents del setè. «L'únic que és al nostre abast és ser competitius i mantenir la distància. Només ho farem si guanyem. Tant de bo els rivals s'oblidin de nosaltres», deia Machín.



Sigui com sigui, el Girona necessita recuperar aquella fiabilitat enyorada a Montilivi. Avui té una bona oportunitat davant un UCAM que lluita per la permanència i que de ben segur no posarà les coses gens fàcils. Machín desconfia dels murcians que, malgrat encadenar dues derrotes seguides, «ni ve amb dubtes ni de més a menys». Per doblegar el conjunt universitari, Machín haurà de retocar el carril dret on, sense Maffeo, Cifuentes i Coris lluiten per la titularitat. Al mig del camp, la baixa d'Eloi Amagat i la recuperació de Granell podria tornar el gironí a l'onze, amb el permís d'Alcaraz. Mentrestant, Mojica ja està a disposició però Machín va insinuar que encara no està al ritme dels seus companys per la qual cosa sembla difícil que pugui sortir d'entrada.



Pel que fa el conjunt visitant, són baixes segures el sancionat Biel Ribas, els lesionats de llarga durada Cedrick i Luis Fernández, així com Basha i l'ex del Girona Kitoko, amb lesions musculars.