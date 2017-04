Patacada del Girona

Minut 14 de la primera meitat, just després que Portu hagi avançat el Girona en una jugada d'estratègia, Aday es queda davant sol davant Fernando però es fa un embolic amb la pilota i desaprofita una oportunitat de marcar el 2-0 i sentenciar l'UCAM Múrcia. Els visitants, molt necessitats de punts, han aprofitat la vida extra del Girona per primer, empatar amb un gol de Jona i, després, a la segona part i jugant amb els nervis locals, capgirar el partit amb l'1-2 marcat per Pere Milla.

Tercera derrota consecutiva a Montilivi del Girona que, després de caure contra Cadis i Rayo, avui ha vist com l'UCAM Múrcia li tornava a clavar una bufetada a la cara. Un cop que es pot tornar més dolorós si demà el Tenerife guanya a Sòria i es posa a només cinc punts. I és que els jugadors del Girona han començat el partit coneixent que cap dels seus perseguidors havia guanyat.

Aquesta tarda, el Getafe ha empatat a casa contra el Nàstic (1-1) i el Cadis només ha pogut sumar un punt contra el líder, Llevant (1-1). Divendres, l'Oviedo va calcar el mateix resultat (1-1) davant l'Osca i, per tant, a l'espera del que faci demà el Tenerife al camp del Numència (12.00), el Girona té ara el Getafe a set punts i el Cadis a vuit. Una victòria dels canaris, però, deixarien el Tenerife a només cinc punts.

Pablo Machín ha encarat el partit amb tres canvis a l'equip titular respectar l'onze que va empatar a Tenerife dissabte passat: Coris i Granell van entrar en els llocs dels sancionats Maffeo i Eloi mentre que Kiko Olivas ha deixat a la banqueta Ramalho.

La necessitat de punts dels dos equips, el Girona per obrir forat respecte els seus perseguidors i els murcians per no acostar-se més a les posicions de descens, ha pressionat de manera excessiva als jugadors dels dos bàndols. Més voluntat d'evitar l'errada que d'arriscar tot i que la connexió entre Borja García i Portu sempre obre la porta a pensar que el Girona pot generar perill en qualsevol moment.

Els visitants, ben col·locats, han intentat apoderar-se de la possessió de la pilota en els primers minuts. Ho han aconseguit, tot i que sense generar perill fins davant la porteria de Bouno fins que, a la vora del quart d'hora, el Girona ha pogut clavar un doble cop al partit que hauria estat mortal. En el minut 12 ha arribat el primer: jugada de pissarra dels gironins amb Borja García traient amb molta classe una falta, per baix i a l'espai, per assistir Portu que, desmarcant-se ràpid cap al primer pal, ha recollit l'assistència per quedar-se sol davant Fernando i marcar l'1-0.

Un parell de minuts ha arribat la jugada que podria haver estat el doble cop mortal per a l'UCAM: contracop del Girona amb passada en profunditat de Sandaza cap a Aday que encara tot sol Fernando per marcar el segon gol. Però el carriler de Sentmenat s'ha entretingut i, mig entrebancant-se amb la pilota, ha estat incapaç de rematar un UCAM Múrcia que estava contra les cordes. I molt tocat.

Els universitaris han aprofitat la manca d'instint assassí del Girona per, poc a poc, agafar aire i recuperar-se. Fins al punt que, aprofitant-se d'una pilota perduda al mig del camp pels gironins, l'UCAM s'ha plantat davant Bounou i, després de rebre de Pere Milla, Jona ha batut el porter del Girona (1-1, m.25). Sense fer res de l'altre món, i en la seva primera arribada, els murcians tenen el partit igualat. I encara sort que, pocs minuts després, Bounou ha evitat l'1-2 amb una gran aturada per enviar a córner un bon llançament de falta de Góngora.

El Girona ha intentat reaccionar abans del descans. Sense fer un gran futbol. Però amb Fran Sandaza barallant-se contra tothom al davant. I, precisament, una centrada de Toledo ha generat la millor oportunitat del Girona abans del descans. Però Aday, un altre cop, no ha sabut batre Fernando i, des del segon pal, ha enviat la seva rematada per sobre del travesser.

Després del descans, Pablo Machín ha trigat pocs minuts a moure peça fent entrar Mojica per Coris. Pocs instants després de trepitjar el camp el colombià ja ha posat a prova Fernando després d'una ràpida jugada per la banda esquerra. Un mes i mig més tard de lesionar-se, Mojica ha tornat amb ganes de menjar-se, potser un pel sobreexcitat i tot, i la seva presència ha fet reviscolar els gairebé set milers d'espectadors que hi havia avui a Montilivi. Tots, ben conscients de la importància de sumar tres punts avui.

I, mentre el Girona ha intentat accelerar el joc, el guió de l'UCAM Múrcia ha estat justament el contrari. Els visitants han jugat a refredar el partit. A buscar un futbol de baixes revolucions esperant una oportunitat per tornar a colpejar. Com el xut massa alt del central Hugo Álvarez en el minut 62 que, per uns segons, ha deixat gelat els espectadors de Montilivi. I, com no podia ser de cap altra manera, la resposta del Girona ha arribat de les botes de Mojica. Bona centrada del colombià des de la banda esquerra que ni Sandaza ni Portu han aconseguit rematar.

Les foguerades de Mojica no han posat nerviosos els jugadors de l'UCAM Múrcia. Amb el Girona necessitant que Borja García aparegués de manera més constant, els visitants s'han anat fent fots al mig del camp i, per a desgràcia del Girona, l'equip de Francisco ha sabut aprofitar la següent oportunitat de que ha disposat. Pere Milla ha rebut dins l'àrea petita i, amb massa temps, per pensar i preparar la remada ha posat la pilota lluny de l'abast de Bounou (1-2, m.68).

Els últims minuts del partit han estat un voler i no poder del Girona, Machín ha fet entrar Cristian Herrera en el lloc de Granell, contra un UCAM Múrcia que ha intentat fer de tot, i més, per guanyar minuts al cronòmetre i intentar matar al partit. La tàctica li ha costat a l'equip visitant algunes grogues, i l'expulsió de Juande en el minut 86, però li ha acabat servint per mantenir l'1-2 contra un Girona que ha acabat jugant amb Felipe, inèdit fins avui aquesta temporada, que ha entrat en el lloc de Mojica. Un altre cop lesionat.

L'àrbitre ha allargat el partit fins més enllà del minut 95. Però el Girona, amb Aday també expulsat en temps de descompte, no ho ha pogut aprofitar per marcar el 2-2.

Fitxa tècnica



Girona: Bounou, Sebas Coris (Mojica, m.53) (Felipe, m.86), Kiko Olivas, Alcala, Juanpe, Aday, Pere Pons, Granell (Cristian Herrera, m.76), Portu, Borja García i Sandaza.

UCAM Múrcia: Fernando, Tekio, Albizua, Hugo Álvarez, Gongóra, Juande, Tito, Pere Milla (Collantes, m.81), Ibán Salvador (Vicente, m.56), Nono i Jona.

Gols: 1-0, m. 12, Portu; 1-1, m.25, Jona; 1-2, m,68, Pere Milla.

Àrbitre: Eiriz Mata. Vermella: Juande de l'UCAM Múrcia (86').Grogues: Aday del Girona; Ibán Salvador,Tequio i Hugo Álvarez de l'UCAM Múrcia.

Montilivi: 6.858 espectadors.