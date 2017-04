El Tenerife es pot posar a 5 punts del Girona si guanya demà a Sòria

El que podria haver estat una jornada rodona pel Girona després dels empats de l'Oviedo, el Getafe i el Cadis, pot acabar sent terrible després de la derrota contra l'UCAM. D'entrada el tercer, l'equip madrileny, retalla un punt als de Machín i ara és a set. El Girona segueix amb 62 punts i el Getafe en té 55. Totes les mirades estaran ara posades demà a Los Pajaritos de Sòria, on el Tenerife, l'únic rival directe que falta per jugar, visita el Numància. Si els canaris guanyen es posaran a només 5 punts del Girona a falta de set jornades pel final. El Cadis és ara a 8 i, l'Oviedo, a 9.