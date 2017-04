El Girona perd encant a Montilivi

La victòria de Sòria i l´empat de Tenerife havien revifat l´ànim d´una afició que després d´haver tocat la Primera a començaments de març, ha vist com el paradís no és tan a prop. Ahir semblava el dia propici per posar un altre cop la directa. Tres dels quatre perseguidors principals, Oviedo, Cadis i Getafe, ja havien jugat (tots tres van empatar) i fins i tot el seguidor més realista entrava al camp fregant-se les mans. El gran gol de Portu, després d´una acció d´estratègia magistralment executada amb Borja García, que posava l´1-0 abans del quart d´hora ho feia tot encara més temptador per als 6.853 espectadors.

Però el Girona ha perdut encant a Montilivi. Allà, a casa, on havia edificat una ratxa de més d´un any sense perdre-hi cap partit de lliga, ja hi acumula tres decepcions seguides (Cadis, Rayo i UCAM). Una davallada a la qual costa trobar explicacions més enllà dels nervis i la pressió de veure´s ara ja durant més d´una volta en ascens directe. Queden set jornades i el coixí sobre el tercer, que es podia haver disparat a deu punts, es veurà retallat, com a mínim, un, si el Tenerife no guanya avui a Sòria. Perquè aquest matí, entre roses i llibres, l´aficionat del Girona tindrà un ull posat a Los Pajaritos.

Un triomf dels canaris sobre el Numància els deixaria a 5 punts de distància del Girona, l´equip que va sortir viu de l´Heliodoro (3-3) la setmana passada però que ha triat el camí difícil per atrapar l´ascens directe. Si el Tenerife empata, es quedarà a set, el mateix marge que té el Getafe, que ahir va empatar 1-1 amb el Nàstic al Coliseum. Un mal menor que caldria celebrar gairebé com un triomf però que no amaga que s´ha de trobar la tecla per canviar la mala dinàmica actual. Pujar s´assoleix per mèrits propis, no per les errades dels rivals. De moment el Girona, que passa pel seu pitjor moment de la temporada, amb una ratxa de 4 punts dels últims 18 sumats (derrotes contra Cadis, Oviedo, Rayo i UCAM, empat a Tenerife i triomf a Sòria), té set punts de distància sobre el tercer. Falten set jornades, que portaran els gironins a jugar contra Lugo, Osca, Llevant, Alcorcón, Nàstic, Saragossa i Còrdova.