Mojica recau de la lesió muscular i no acaba el partit

En uns minuts finals d'autèntic infart en què el Girona intentava, pel civil o pel criminal, trobar el gol de l'empat, Johan Mojica semblava erigir-se com el principal element ofensiu de l'equip. Les seves curses i internades a l'àrea generaven l'únic perill d'un Girona molt espès en atac. Tanmateix, en una d'aquestes accions, el colombià va notar una punxada i va demanar ràpidament el canvi. Mojica tornava a patir un problema muscular només un mes i mig després de trencar-se contra el Getafe en l'última victòria de l'equip a Montilivi davant la seva afició. Al final del partit el jugador explicava que havia notat «molèsties a la zona de l'antiga lesió» i s'havia estimat «no córrer riscos». Durant la setmana el colombià havia patit també un procés alèrgic. El futbolista feia una crida a la calma després de la derrota. «Hem de tenir calma i no matar-nos el cap. Tenim set punts d'avantatge i hem d'anar a Lugo a guanyar», assegurava el jugador cedit pel Rayo.



Caldrà veure l'abast de la lesió de Mojica segons les proves mèdiques que se li practicaran entre avui i demà. La lesió de Mojica va obligar Machín a moure fitxa i va optar per fer entrar al camp Felipe Sanchón.