«La realitat és que anem segons i en una situació privilegiada»

ELS ENTRENADORS



Pablo Machín va aparèixer a la sala de premsa amb cara seriosa. La patacada havia estat dura. Però, conscient que les crítiques ja arribarien des de fora, el tècnic va voler enviar un missatge optimista i va defensar l'actuació dels seus jugadors contra l'UCAM Múrcia. «Hem fet el més complicat que és posar-nos per davant en el marcador, però després ells han tingut l'efectivitat que està clar que ens ha faltat a nosaltres», va dir Machín per a qui el Girona va fer mèrits suficients per no haver encaixat la tercera derrota consecutiva a Montilivi: «No crec que hagi estat un partit per perdre, potser tampoc per guanyar, però, com a mínim, hem tingut les mateixes oportunitats que ells per marcar».



En un discurs habitual en ell aquestes últimes setmanes, Pablo Machín va voler tornar a destacar ahir que, tot i no estar guanyant partits a Montilivi, el Girona segueix en zona d'ascens directe. «La realitat és que anem segons i que estem en una situació privilegiada», va assegurar l'entrenador del Girona abans d'argumentar que calia que tothom, dins i fora del vestidor, mantingués una actitud positiva: «Soc conscient dels comentaris que hi haurà ara, des de tots els costats, parlant que no sabem aprofitar les errades dels rivals... Des d'aquí demano a tothom que està a l'entorn del Girona ens ajudi a tirar endavant aquesta situació». El tècnic també va recordar que «en aquesta lliga tots els equips estem molt ajustats, qualsevol et pot guanyar i tothom va al màxim sigui perquè lluita per dalt o per no baixar». Preguntat sobre la dada que cap dels set equips d'entre els vuit primers classificats que ja han jugat aquesta jornada, Machín va dir que «me n'alegro que tothom vegi la realitat de com és d'ajustada aquesta lliga i com, cada setmana, a tothom li costa guanyar».



El compromís dels jugadors amb el projecte és innegable per a Pablo Machín. «Si hem de parlar d'actitud o d'esforç he de posar més d'un deu als jugadors. No els hi puc retreure res», va dir el tècnic que, però, va admetre que hi ha jugadors als que «la pressió els està afectant». «Volem fer el segon gol abans que el primer, fer la darrera passada abans de la passada de seguretat... Tot plegat això ens fa jugar precipitats», va dir Machín que té clar que l'equip ha de superar aquesta pressió amb l'ajuda dels espectadors de Montilivi. «Els jugadors noten la pressió dins del terreny de joc, com també es nota per la resta de l'estadi... Tenim l'experiència de la setmana passada a Tenerife, quan ens vam posar 2-0 per davant, però la gent els empentava perquè creia que podien remuntar. Els jugadors han de superar aquesta pressió amb l'ajuda dels aficionats. Potser no podem tenir el suport d'estadi amb vint o trenta mil persones, però la realitat és que tampoc n'omplim un de nou mil»..





No veu l'equip just de forces



Pablo Machín va assegurar que no veia al seu equip arribant just a final de temporada des del punt de vista físic. «No ho crec. L'equip està bé, potser sí que arribem més justos davant de situacions com l'expulsió de Pablo (Maffeo) que ens acabarà costant tres partits sense ell o també avui la d'Aday», va dir Machín que, però, té clar que «cada partit és una història diferent. La setmana vinent sortirem amb onze jugadors i estic segur que farem un partit».



Sobre els jugadors que no van poder acabar el partit per diferents molèsties, Pablo Machín va descartar que Coris tingués cap lesió i va mantenir oberts els dubtes sobre Mojica. «Ha notat molèsties a la mateixa zona. La veritat és que hem esperat a fer-lo tornar més setmanes del normal per evitar precisament això i que seria molt mala sort que s'hagués tornat a lesionar», va explicar Machín sobre el colombià. Avui farà un entrenament de recuperació per, després de descansar dilluns, començar posteriorment a preparar la visita de dissabte vinent al camp de Lugo. Un partit que, com va dir ahir Pablo Machín, serà «una altra història».