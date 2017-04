El Girona prepararà la visita al Lugo amb quatre entrenaments

L'entrenador del Girona, Pablo Machín, ha programat quatre entrenaments aquesta setmana per preparar el partit de diumenge (16.00) al camp del Lugo. Els jugadors tindran dos dies de descans, avui i demà, per intentar desconnectar de la decepció que va representar perdre dissabte a Montilivi contra l'UCAM Múrcia. Una victòria hauria tornat a disparar l'avantatge sobre els perseguidors fins els 10 punts (Tenerife i Getafe van empatar), però havent perdut el marge es va escurçat un punt i ara és de 7, a falta de 7 jornades pel final de la lliga. Totes les sessions (de dimecres a dissabte) es faran a les 11 del matí a Montilivi.

Per altra banda avui es faran proves mèdiques a Coris i Mojica, que es van retirar amb molèsties durant l'últim partit de lliga. Caldrà prestar especial atenció a l'estat físic dels dos carrilers perquè, tenint en compte que a Lugo no podran jugar ni Aday ni Maffeo per sanció, Machín pot tenir un autèntic trenca-closques a l'hora de conformar l'alineació. Després de firmar una ratxa de només 4 punts de 18, l'equip necessita reivindicar-se i tornar a posar la directa cap a l'ascens a Primera, que segueix estant ben encarat, a falta de rematar-ho amb tres o quatre triomfs més.