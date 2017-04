Un gol al descompte impedeix que el Tenerife s'acosti a només cinc punts

Els astres o potser la fortuna, però està clar que hi ha alguna cosa que s'ha posat de part del Girona i ha decidit acompanyar-lo fins que la Lliga s'acabi a la Segona Divisió A. Per més malament que els surtin les coses als blanc-i-vermells, entossudits en no aprofitar el munt d'oportunitats que se'ls estan presentant al llarg d'aquestes darreres jornades i immersos en una autèntica crisi de resultats que els ha dut a sumar tan sols 4 dels darrers 18 punts en joc, el marge de maniobra que van aconseguir llaurar els de Machín per mèrits propis fa un temps, segueix gairebé intacte perquè els rivals directes tampoc se n'acaben de sortir. Una jornada més. Si Getafe, Cadis i Oviedo eren incapaços de guanyar entre divendres i dissabte, tampoc ho va poder fer ahir el Tenerife. Van acabar empatant els canaris, desaprofitant una excel·lent oportunitat d'acostar-se a l'ascens directe i posant pressió a un Girona al que fa setmanes que els nervis li estan jugant una mala passada.



Encara paint la plantofada de dissabte, un 1-2 contra l'UCAM que confirmava que els gironins travessen el pitjor moment de la temporada, el gran temor era una hipotètica victòria del Tenerife a Sòria. D'haver sumat els tres punts, els de Pep Lluís Martí s'haurien consolidat en la tercera posició en solitari, acostant-se a 5 punts dels de Montilivi amb encara 7 jornades en joc. Semblava que ho tenien tot de cara els canaris quan Lozano feia el 0-1 a Los Pajaritos al minut 67, però un cop de cap de Dani Calvo al temps de descompte (min. 92) va convertir-se en l'1-1 final.



Amb tot plegat, tots els rivals directes han acabat retallant distàncies amb el Girona, però cap s'ha acostat de manera alarmant. Els de Machín continuen segons amb 62 punts. El Tenerife és tercer, amb 7 menys: 55. Els mateixos que té el Getafe, quart. Al cinquè lloc hi ha el Cadis, que se situa a 8 punts amb 54. Un esglaó per sota, l'Oviedo tanca les posicions de play-off amb 53, 9 menys. Ja fora de la promoció hi ha l'Osca, proper rival a Montilivi i ara a 10 dels blanc-i-vermells.



Són per tant 7 els punts de diferència que el Girona té respecte al tercer i quart, els principals perseguidors. Tot just quan queden 7 partits de Lliga o el que és el mateix: 21 punts en joc.