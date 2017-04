«Cal trobar el punt de regularitat per encarar amb calma els últims partits»

Semblava que la victòria contra el Numància i l'empat a Tenerife havien tret el Girona del sotrac però la derrota contra l'UCAM ha tornat els fantasmes.

Contra l'UCAM es van veure bons moments de l'equip que feia temps que no es veien a casa. El quart d'hora posterior a l'1-0 van ser bons amb joc per bandes i control. Sí que és veritat que el contracop de l'1-1 ens va generar angoixa. Després ho vam intentar però ells ens van fer el segon gol i ens van guanyar amb tres xuts a porteria.

Encara sort del Numància, que va empatar en l'afegit davant el Tenerife.

Es parla molt dels rivals que ens estan salvant i no és així. Som nosaltres que els estem donant vida. Si ens van retallant és perquè no fem les coses que hauríem d'haver fet. Cal ser més regulars.

Crisi, mal moment, mala ratxa... Com definiria la situació actual del Girona?

Sincerament és el moment de més crisi que hem tingut durant tota la temporada. Mai havíem fet una sèrie de 4 punts de 18 possibles i això no és comparable amb cap moment de l'any. Això fa que haguem d'adonar-nos que cal recuperar la regularitat i saber competir cada punt. Hem de saber administrar els punts, tots. No només pensar de tres en tres. En aquestes set jornades que resten hem de trobar el punt de regularitat que ens permeti tenir tranquil·litat els últims partits.

Vuit victòries seguides a Montilivi i, de cop i volta, tres derrotes. Com s'explica això?

Si ho sabés... A veure, contra el Rayo sí que vam sentir impotència perquè va ser superior. Ara bé tant amb el Cadis com amb l'UCAM vam merèixer més. Estem en un punt en què no surten les coses. En canvi, per exemple contra el Mallorca vam guanyar sense xutar a porteria. Cal acceptar els errors i reconèixer que és una situació difícil d'administrar en l'aspecte mental perquè es pot tenir por de perdre el que es té. Estic convençut que cada setmana aprenem de les noves experiències i que ens faran millorar.

Hi ha nervis o por a mesura que s'acosta el final de temporada?

És clar. L'ascens passa per tenir regularitat. Tothom es pensava que guanyant els partits de casa ho tindríem fet. Aquesta no és la manera de pensar. Podem administrar tant els punts de casa com els de fora. En aquest punt de la temporada, tothom s'hi juga molt. Toca recuperar sensacions. Per mi també és important analitzar i gestionar els gols encaixats. Si ho fem, fluiran les coses i tornarem a ser l'equip sòlid que tancava els partits.

Fa unes setmanes, el coach Xesco Espar va fer una xerrada a l'equip. Estan treballant el factor mental a consciència?

Això no deixen de ser coses internes. Els estats mentals i col·lectius es poden treballar i ho estem fent. Ara bé, tampoc podem transmetre la sensació que tenim un problema perquè el tenen molts dels equips de la competició que també s'hi juguen molt. Estem amb un punt de nerviosisme perquè tot i estar en la situació privilegiada de tenir l'èxit a les mans, cal també que sapiguem gestionar emocionalment el fet de pensar que se'ns pot escapar.

És fàcil de dir però tothom els deu recordar que és el moment d'estar tranquils, oi?

Sí. En una setmana pot canviar tot. De por que se'ns acosti algun rival a 4 punts en podem tenir. Ara bé també pot ser al revés i que nosaltres ampliem l'avantatge, que seria molt important a manca de pocs partits. Cal estar preparats per tot. Anirem a Lugo a guanyar. Aquest és el nostre únic plantejament. Hem d'anar-hi a mantenir i gestionar cada punt.

Que hi hagi l'Osca pel mig molestant Tenerife, Getafe, Cadis i Oviedo és positiu?

Tothom s'hi està jugant molt encara. Hi ha equips que si perden miren avall o si guanyen encara somien, com ara el Saragossa. Cada setmana que passi, tots els equips aniran aclarint objectius.

Esportivament, Machín pot perdre Mojica per lesió i Aday per sanció quan, a més a més, a Maffeo encara li queden dos partits de sanció.

Sí. És una llàstima. Semblava que eren molts carrilers i ara resulta que no. La competència és bona per aquestes situacions. Estic convençut que els jugadors que no han tingut tants minuts demostraran que són vàlids i voldran reivindicar-se.

Des de Llorca s'assenyalava la possibilitat que Manel Martínez (Llagostera) acabés la temporada cedit allà. És possible aquesta operació?

Sé de l'interès del Llorca FC per part de l'entorn del futbolista. L'escenari és que ara mateix el jugador està cedit al Llagostera. Per això primer haurien de decidir ell i el Llagostera i després nosaltres valorar-ho bé.

Es plantegen la possibilitat que pugui reforçar el Peralada en el play-off d'ascens a Segona B?

Manel té nivell perfectament per disputar un play-off d'ascens a Segona A. És difícil però si no fos possible, es podia arribar a replantejar. Cal esperar i veure què passa amb el Llagostera.

Arnau Sala va dir que li agradaria reforçar l'equip amb un defensa i un davanter. Reforçaran el filial per la fase d'ascens?

Probablement sí. Ens han acceptat la baixa de llarga durada de Nacho Ruiz i podem fitxar un jugador.