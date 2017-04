Coris té el lligament del colze trencat i Mojica no pateix cap lesió muscular

Males notícies per a Pablo Machín. El tècnic sorià haurà de trencar-se el cap per trobar dos carrilers pel partit contra el Lugo de diumenge. Amb Maffeo sancionat i després que el Comitè no hagi estimat les al·legacions i també hagi castigat Aday amb un partit, el club ha informat aquest migdia que Sebas Coris va fer-se contra l'UCAM un trencament del lligament col·lateral cubital del colze esquerre. La lesió el descarta per jugar a Lugo i fins i tot podria ser intervingut quirúrigcament.

De la seva banda, les proves realitzades a Johan Mojica no han detectat cap nova lesió al bíceps fermoral de la cuixa esquerra. Per tant, el colombià, que va demanar el canvi als minuts finals contra l'UCAM, es reincorporarà als entrenaments quan li minvi el dolor a la zona afectada.