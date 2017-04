El Girona és el quart pitjor equip de les últimes sis jornades de Lliga

El Girona fa més d´una volta que ocupa posicions d´ascens directe. S´hi va col·locar després de guanyar a la Condomina l´UCAM Múrcia (0-1) amb un gol de Longo. Des de llavors va anar augmentant el seu avantatge respecte els perseguidors fins a arribar a un màxim d´11 punts abans de rebre el Cadis ara fa una mica més d´un mes. El que semblava que havia de ser el partit definitiu no només no ho va ser -l´equip va perdre 1-2- sinó que va provocar un copmoral als gironins que encadenarien tres derrotes seguides i veurien reduït l´avantatge a 6. La victòria contra el Numància (0-2) i l´empat a Tenerife (3-3) van servir per tornar a ampliar el coixí fins a 8 punts però l´ensopegada de dissabte passat a Montilivi contra l´UCAm (1-2) va deixar en 7 el marge.

La xifra és considerable, oi tant que sí, i de ben segur que des de fora la gran majoria segueix considerant que els 7 punts són un avantage prou ampli com per arribar amb èxit a final de temporada. Ara bé, més que la situació, el quepreocupa sobretot del Girona és el moment de joc pel que passa. Contra l´UCAM, l´1-1 va bloquejar els de Machín que van veure´s desbordats per les presses de guanyar el partit i al final no van poder ni salvar un punt. La pitjor ratxa de la temporada s´ha vist atenuada perquè els rivals no han estat tampoc del tot inspirats quan han tingut l´oportunitat d´acostar-s´hi. Així, en aquestes sis últimes jornades en què el Girona tan sols ha sumat 4 de 18 punts, només el Getafe ha estat al nivell. Els madrilenys han aconseguit 11 punts dels 18 fins a situar-se a només 7 del Girona. De la seva banda, Tenerife (9), Cadis (5) i Oviedo (5) han fet números discrets que no els han permès retallar tant com haurien desitjat respecte a la privilegiada posició del Girona. En aquest sentit, cal destacar que el Cadis continua sense guanyar cap partit després de la victòria a Montilivi (quatre empats i una derrota).

La ratxa de quatre derrotes, una victòria i un empat han fet que els números del Girona en aquest mes i mig de competició siguin de descens. Així, només Mirandés, Mallorca i Alcorcón, tres equips que ocupen les posicions de descens, han signat pitjors registres que els de Machín. En aquesta particular classificació de les últimes sis jornades, el Rayo (14) i l´Osca (12) són els equips més en forma. Els aragonesos, que lluiten per ser al play-off, són el proper rival del Girona a Montilivi.