Amb 14 punts més el Girona seria de Primera matemàticament

El Girona duu més d'una volta en posicions d'ascens directe. Durant tot aquest temps i fins a la derrota contra el Cadis de fa un mes i mig, els de Pablo Machín van consolidar la segona posició i ampliar el coixí de punts respecte al tercer classificat. Era un segon sòlid, fort i que generava admiració per part d'uns rivals impotents a l'hora de fer-li mal. Fins i tot algun agosarat s'havia atrevit a mirar si es podia atrapar el Llevant. L'equip va arribar a tenir 11 punts d'avantatge fins que va arribar el Cadis i va guanyar a Montilivi en un partit en què els de Machín no van merèixer perdre (1-2). Després vindrien dues derrotes més (Oviedo i Rayo) i s'entraria en un perillós estat d'angoixa. El triomf a Sòria i l'empat a Tenerife van calmar els ànims però la desfeta contra l'UCAM de diumenge passat va confirmar que l'equip no està fi. Malgrat tot, el Girona (62) continnua amb un coixí de 7 punts d'avantatge llaurat gràcies als bons partits durant aquesta volta i que està poguent administrar gràcies, també en part, a les ensopegades dels rivals. El marge sobre el tercer és de 7 punts i tenint en compte que només resten 7 jornades per acabar la competició regular, les matemàtiques diuen que amb 14 punts més el Girona seria de Primera.



Amb 21 punts en joc i 7 d'avantatge sobre el Tenerife i el Getafe (55), als quals el Girona té l'average general -als canaris- i particular -als madrilenys- guanyat, els números són clars. Abans de la derrota contra l'UCAM Múrcia, la sensació era que guanyant els quatre partits a casa n'hi hauria prou per a pujar. No hauria estat matemàtic, això sí. Sí que ho serà si el Girona és capaç de guanyar quatre partits i d'empatar-ne dos més en aquestes últimes jorndes. Això sí, el conjunt blanc-i-vermell necessita aquesta xifra sempre i quan Tenerife i Getafe, els perseguidors més propers, aconsegueixin sumar tots els punts que els resten per disputar.



En aquestes últimes 7 jornades de Lliga, el Girona ha de visitar l'Anxo Carro de Lugo (diumenge a les quatre), rebre l'Osca (dissabte que ve a 2/4 de 9), anar a València per enfrontar-se al Llevant, rebre l'Alcorcón a l'estadi, visitar el Nàstic de Tarragona, rebre el Saragossa i, per últim, tancarà la Lliga al camp del Còrdova. Tot i haver fet una sèrie de 4 punts de 18, el Girona té l'ascens més a prop que mai. Fa dues jornades el tenia a 16 punts. Ara està a 14 tot i haver perdut, perquè Getafe i Tenerife només van empatar.