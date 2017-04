Coris serà operat dimarts i diu adéu a la temporada

Sebas Coris serà operat el proper dimarts per resoldre la lesió que pateix al colze esquerre. Segons ha informat aquest matí el Girona, estarà de baixa dos mesos, amb la qual cosa, ha dit adéu a la temporada. El carriler de Tossa es va fer mal durant el partit contra l'UCAM Múrcia. El club va informar dimarts que patia "un trencament del lligament col·lateral cubital del colze esquerre i un arrencament del tendó profund dels flexors dels dits de la mà esquerra".

El Girona ha fitxat David Suárez Cárdenes, de 16 anys, considerat una de les joves promeses del futbol canari. Nascut el novembre de l´any 2.000 a Teror (Gran Canaria), arriba al club blanc-i-vermell procedent de la UD Guía, que milita al grup canari de la Divisió d´Honor Juvenil. Suárez, que juga com a migcampista, s´ha format també al futbol base de clubs com la UD Piletas, CD Daniel Carnevali i UD Las Palmas. El nou futbolista del Juvenil A del Girona és una peça fonamental a la selecció sub-18 de les Illes Canàries, amb la que ha jugat el Campionat d´Espanya i la Copa de l´Atlàntic, on va ser escollit el segon millor jugador del torneig. David Suárez s´ha vinculat al club de Montilivi per dues temporades.