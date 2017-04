Maldecaps grossos al carril

Més d'un va tremolar dissabte al vespre després de la derrota contra l'UCAM a Montilivi (1-2). El Girona encadenava la tercera derrota consecutiva i veia frenada la reacció després de sumar 4 punts de 6 possibles. L'endemà, el gol en l'afegit del central del Numància Dani Calvo contra el Tenerife va evitar que els canaris s'acostessin més i la jornada va acabar amb un coixí de 7 punts, més que confortable. Això sí, les sensacions que va deixar la derrota davant el conjunt murcià no van ser del tot bones malgrat que tampoc van ser tan fluixes com contra el Rayo. Ara bé, les conseqüències del partit poden ser molt cares. Pablo Machín podria tenir un maldecap dels grossos per trobar dos carrilers pel partit de diumenge a Lugo després que ahir es confirmés la baixa per lesió de Sebas Coris i per sanció d'Aday Benítez. A més a més, Pablo Maffeo complirà tot just el segon partit de sanció i Mojica, malgrat que no té cap nova lesió, arrossega molèsties al bíceps femoral i la seva participació a l'Anxo Carro és més que dubtosa.

Malgrat que, d'entrada, semblava que no havia de ser res gaire greu, la lesió de Coris podria obligar-lo a fins i tot ser intervingut quirúrgicament. El selvatà es va lesionar al braç a la segona part contra l'UCAM després de rebre una falta. Les proves que se li van realitzar dilluns van detectar que pateix un trencament del lligament col·lateral cubital del colze esquerre amb arrencament del tendó profund dels flexors del dits de la mà esquerra. El club no va informar d'un termini de recuperació concret perquè encara no té clar si apostar per un tractament conservador o bé passar per la sala d'operacions.

Menys greu és la dolència de Mojica. De fet, l'ecografia i la ressonània a què va ser sotmès el colombià no van detectar cap nova lesió muscular a la zona on havia patit l'última. D'aquesta manera, el futbolista cedit pel Rayo es reincorporarà als entrenaments amb el grup un cop li minvi el dolor a la part afectada. Mojica va entrar al camp al minut 60 per Coris però va notar molèsties a la zona de l'antiga lesió i va ser substituït per Felipe Sanchón al minut 88.

Les males notícies mai solen anar soles i ahir a la tarda, poc després que el Girona confirmés l'estat físic de Mojica i Coris, el Comitè de Competició va fer públiques les sancions corresponents a aquesta jornada entre les quals hi figura la d'un partit a Aday. El de Sentmenat, expulsat per doble amonestació contra l'UCAM, va veure com el Comitè no estimava les al·legacions presentades pel club i, d'aquesta manera, es perdrà el duel a Lugo.



L'opció Cristian Herrera

Amb Coris fora de combat, Maffeo i Aday sancionats, i Mojica més que dubtós, a Machín se li dibuixa un bon trencaclosques per trobar els dos carrilers de diumenge a Lugo. La banda dreta amb tota seguretat hauria de ser per a Miguel Ángel Cifuentes però l'esquerra està orfe. En aquest sentit, una de les alternatives seria col·locar-hi Cristian Herrera. El tècnic sorià ja ha apostat pel davanter canari al carril en alguna ocasió sobretot en partits en què el Girona ha estat per darrere al marcador.

A banda de l'opció Cristian Herrera, l'altra alternativa que tindria Machín seria recórrer al Peralada. En aquest sentit, el filial disposa de carrilers que ja coneixen la dinàmica del primer equip i que han participat en alguns partits. Són els casos de David Serrano, Chele, i també Sergi Álamo. Aquest últim, que a l'estiu va realitzar la pretemporada amb el primer equip, viatjant a l'estada a Manchester, és l'únic esquerrà i diumenge passat contra l'Olot va marcar un gran gol. Serrano va debutar el curs passat tant a la Lliga com a la Copa i enguany ha anat convocat en dos partits. De la seva banda, Chele ha actuat aquesta temporada en partits de Copa Catalunya.