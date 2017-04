Machín prova amb Ramalho i Cifuentes com a carrilers

El Girona s'ha entrenat aquest matí durant poc més d'una hora i mitja a les instal·lacions de Montilivi i ho ha fet, novament, sense Johan Mojica. El colombià continua de baixa i és molt poc probable que pugui viatjar aquest cap de setmana a Lugo. Amb Aday, Maffeo i Coris descartats i el dubte més que seriós de Mojica, Pablo Machín continua fent provatures per trobar els dos carrilers titulars per a l'Anxo Carro. Avui ha realitzat bona part de la sessió situant a Jonás Ramalho a la dreta i a Miguel Ángel Cifuentes a l'esquerra. Una de les opcions que guanyen més enters, encara que també té d'altres alternatives, com la de col·locar Cifuentes a la seva dreta natural i reservar l'altre costat per Cristian Herrera, Juan Cámara o el jove Sergi Álamo, del Peralada.

L'horari del Llevant-Girona

D'altra banda, aquesta tarda s'han fet públics els horaris corresponents a la jornada número 38 de la Segona Divisió A, en la que el Girona visitarà el camp del líder, el Llevant. Aquest partit es jugarà finalment el dissabte 13 de maig a partir de les 6 de la tarda. Tot plegat, en una jornada amb només un duel fixat pel diumenge, el que enfrontarà al migdia (12:00 hores) el Lugo i l'UCAM Múrcia a terres gallegues.