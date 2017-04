Buscant els carrilers ideals

El calendari avança sense aturador, el partit al camp del Lugo s'acosta i Pablo Machín continua donant voltes i més voltes a una mateixa idea: qui ocuparà els dos carrils a l'Anxo Carro? Sap el sorià que no podrà comptar amb Pablo Maffeo, Sebas Coris ni tampoc amb Aday Benítez; a més, té molt coll avall que Johan Mojica és ben difícil que hi arribi i que, si ho fa, les condicions no seran les òptimes. El colombià, un dia més, no es va entrenar amb el grup. No va fer-ho dimecres ni tampoc ahir, dijous. Li queda avui i també demà com a últimes oportunitats, però veient que no acaba de fer net, veure Mojica a l'onze titular d'aquest diumenge és poc probable. Li queden ben poques peces al cos tècnic per triar i remenar. Ha anat fent proves i invents Machín aquests dies i sembla que una de les idees comença a guanyar enters. Miguel Ángel Cifuentes serà titular. L'andalús, sense gaire protagonisme aquesta temporada, és l'únic carriler pur de la primera plantilla, però la intenció és la de col·locar-lo a l'esquerra, a cama canviada. Si s'opta per aquesta alternativa, la dreta seria per a Jonás Ramalho. Un central. Així ho va provar Machín durant molta estona en l'entrenament d'ahir a Montilivi. Una altra cosa és que el sorià n'acabés convençut, però l'alternativa és possible que finalment sigui una realitat diumenge al damunt de la gespa de l'Anxo Carro.



Cifuentes deia dimecres que està preparat per ajudar després d'un mes sense jugar, que té ganes de canviar la seva complicada situació i no amagava que té totes les opcions de ser titular a Lugo. Ahir li va arribar el torn a Ramalho. El basc explicava les seves sensacions sobre la possibilitat de fer de carriler, una posició que no ha tastat mai al llarg de la seva carrera però que tampoc li serà del tot desconeguda en haver jugar durant més d'una temporada com a lateral. «El míster m'està provant a mi. Soc del parer que, mentre jugui, m'és igual la posició. Ho donaré tot i intentaré fer-ho el millor possible, em surtin bé o malament les coses, si m'hi posa. Crec que estic plenament capacitat per jugar allà, perquè fa anys feia de lateral i són posicions semblants», explicava el de Barakaldo, qui defensava per enèsima vegada que «jo soc central» assegurant també que creu que pot rendir si finalment el diumenge li toca ocupar el carril dret. «He jugat bastant de lateral ara fa unes temporades. Això em pot donar un plus d'experiència per fer de carriler, tot i que és una posició una mica més complicada. La part positiva és que crec que m'hi puc adaptar prou bé. No m'hi han posat mai, però si toca, ho faré de la millor manera possible», valorava.



Sigui o no la seva missió a Lugo, Ramalho també té assumit que el que ha de fer el Girona en els partits que queden per a la fi del campionat és «recuperar la solidesa defensiva» que l'havia caracteritzat durant bona part d'aquesta Lliga. Els 12 gols encaixats en les darreres 6 jornades s'han convertit en una llosa pesada que han contribuït a la pitjor ratxa de la temporada, just quan l'ascens a Primera està més a prop. El basc assumia que cal posar-hi remei. «El principal objectiu és tornar a mantenir la porteria a zero, perquè d'ocasions en tindrem segur i les mirarem d'aprofitar», deia, admetent això sí que és «optimista» i que l'equip anirà a Lugo «amb moltes ganes» de posar fi al que considera «una mala ratxa. Tots els equips les passen. Hem de recuperar la porteria a zero i guanyar a l'Anxo Carro».