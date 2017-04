Machín descarta Mojica pel partit al camp del Lugo

Johan Mojica s'unirà a les baixes dels sancionats Pablo Maffeo i Aday Benítez, i la del lesionat Sebas Coris, deixant el Girona gairebé sense carrilers per visitar aquest diumenge el camp del Lugo. Així ho ha confirmat aquest migdia el tècnic Pablo Machín, en una roda de premsa en la que ha assegurat que tot i no poder comptar amb uns quants jugadors el seu equip "competirà" contra un rival que "mirarà de gastar les últimes opcions" que li queden per jugar el 'play-off' d'ascens a Primera.

"Mojica està descartat per precaució. Les proves mèdiques diuen que no pateix cap lesió muscular, però les seves sensacions no són bones i sempre he dit que sóc del parer de no fer jugar a un futbolista que no està al cent per cent", ha desvetllat Machín. A més, ha assegurat que el seu desig és el de poder comptar amb "el millor Mojica" a partir de la setmana vinent i en les sis jornades que restaran llavors perquè s'acabi el campionat.

Molt "mermat" per les nombroses baixes als carrils, Machín ha explicat també que després de fer diverses proves durant la setmana té "bastant clar" qui jugarà i que els escollits per a les bandes "seran els que millor s'hi puguin adaptar". Així mateix, ha admès que el jove Sergi Álamo, del Peralada, és una opció, però en aquest cas la veu més complicada de dur a terme: "Té possibilitats de viatjar. Està rendint bé amb el Peralada i l'altre dia va fer un bon gol. Però estem parlant de paraules majors, de futbol professional, i tampoc el volem carregar amb una responsabilitat que no li pertoca".