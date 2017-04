Sense Mojica però amb molta necessitat

Amb la necessitat de «millorar», l'obligcació de «tornar a ser sòlids» al darrere i «minvats» per les baixes als carrils; l'última d'elles confirmada, la del colombià Johan Mojica. Així sortirà avui el Girona cap a Lugo, on demà intentarà recuperar sensacions i sumar un bon resultat que li permeti acostar-se una mica més al somni de l'ascens a Primera. No vol donar-li més importància que la que realment té Pablo Machín i per això el tècnic del Girona admetia ahir en roda de premsa que el seu equip visitarà l'Anxo Carro amb ganes de «seguir sumant» però sense posar-se una pressió extra innecessària. També va traslladar un missatge de calma arran d'aquelles alarmes que s'han pogut encendre pel munt de baixes que deixaran l'expedició gairebé sense carrilers. «Tinc bastant clar l'onze», deia, afegint que a l'esquerra hi jugarà el futbolista que s'adapti «millor» al perfil.



Aquest no serà Johan Mojica. Principalment, perquè el colombià encara té molèsties i ahir, com li ha passat aquesta setmana, no es va entrenar amb el grup. «Està descartat. Les proves mèdiques diuen que no té cap lesió, però les sensacions no són bones. El millor és que descansi perquè esperem el millor Mojica en les sis jornades que quedaran de Lliga», explicava el tècnic, que preveu que a partir de la setmana vinent el futbolista ja s'integrarà amb el grup. Lamentava Machín que per culpa dels «petits detalls» l'equip hagi d'afrontar aquests partits sense homes com Pablo Maffeo i Aday Benítez, que estan sancionats. «Hem de controlar millor això i no posar les coses fàcils a l'àrbitre. Per un mínim gest (referint-se a Maffeo, que va aplaudir el col·legiat just després d'expulsar-lo) i a més pocs dies després del que va passar amb Neymar, podem sortir perjudicats. Si van sancionar el Barça, el mateix podia passar amb nosaltres», deia. També va lamentar la «mala fortuna» d'Aday en «relliscar» en l'última acció del partit amb l'UCAM, fet que li va costar la segona groga. «Ens ha deixat minvats. Hem tingut experiències d'altres anys que ens diuen que a la llarga això pot ser determinant», lamentava. Sense Mojica, Maffeo, Aday ni el lesionat Coris, el cos tècnic s'ha quedat amb només Cifuentes com a carriler pur. «Estem bastant limitats, però insisteixo que ho farem bé», volia tranquil·litzar un Machín que, si bé donava «possibilitats» al jove Sergi Álamo d'anar convocat, li restava bastantes opcions de jugar en reconèixer que «ho està fent bé amb el Peralada, però estem parlant de paraules majors, del futbol professional. El noi té el hàndicap d'haver estat lesionat durant molt de temps i ara tampoc l'he vist tan fi com a la pretemporada. Té opcions d'anar convocat, però tampoc el carregarem d'una responsabilitat que no li toca assumir».



Després d'una setmana de càstings, provant Pablo Marí a l'esquerra en una línia de quatre i situant Ramalho a la dreta i Cifuentes a l'esquerra quan apostava per jugar amb els carrils, el tècnic té «bastant clar» quins són els futbolistes que es poden «adaptar millor» a aquesta posició.





La necessitat de «ser sòlids»



Amb tres derrotes consecutives a casa i només una victòria en les últimes sis jornades, és evident que la principal missió del Girona és la de guanyar. Ho vol Machín, encara que ara el tècnic es conforma amb que l'equip sigui capaç de «sumar» a Lugo, on espera recuperar la «solidesa» defensiva que els ha caracteritzat durant moltes jornades. «Sumar sempre és bo, sobretot per oblidar la derrota de l'altre dia. Hem demostrat que som bastant solvents a fora. Hem de seguir sumant punts i, passi el que passi, quedarà una jornada menys per aconseguir l'objectiu», reflexionava, admetent també que els gironins estan passant per una «fase similar» a la de l'inici del curs, marcada per la irregularitat, però sense la «pressió» que hi pot haver ara.



«Ens generen poc, però ens fan molts gols. Això s'ha de tallar. Si volem tornar a guanyar partits cal ser sòlids al darrere. Hem de millorar, tot i que hi ha resultats que no han estat del tot justos», analitzava.