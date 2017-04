El Girona no pot fallar en un exigent partit a Lugo

Nova prova de foc per a un Girona que ha viatjat a Lugo amb baixes importants i problemes a les bandes i, a més, amb l´alè del Getafe a la tercera posició. El conjunt madrileny va guanyar a La Romareda i es col·loca a quatre punts dels gironins, a l´espera que els de Machín facin la feina a l´Anxo Carro i tornin als set punts de diferència respecte del tercer, que donarà més tranquil·litat en l´últim i decisiu tram de la temporada. L´equip i els tècnics s´hauran d´adaptar a molts factors per al partit d´aquesta tarda: ajustar l´alineació, mantenir la concentració davant un rival que recorda moments inesborrables per a la memòria de qualsevol gironí i, a més, saber gestionar la pressió i la lleugera obligació de guanyar davant un equip que encara té opcions d´entrar a play-off.

És una evidència, així ho diuen els números, que el Girona passa per una ratxa negativa de resultats que, no obstant, no han fet que veiés perillar la segona posició del campionat. Tot i això, hi ha una sensació d´inseguretat instal·lada a l´aficionat gironí, primer de tot, per experiència i, després, per veure que l´equip no está deixant bones sensacions en les últimes jornades. És moment de reaccionar i el camp del Lugo és un bon lloc per donar un cop de puny sobre la taula quan només queden set jornades per al final de lliga.

Després de guanyar només un dels últims sis partits, la situació del Girona –qui ho havia de dir, vistos aquests números– segueix sent privilegiada. Els rivals no han aprofitat aquest sotrac de joc dels blanc-i-vermells, que avui tenen una oportunitat per tornar a obrir forat respecte a equips immersos en la lluita per fer play-off.

Novetats i invents a l´Anxo Carro

Pablo Machín ha estat tota la setmana buscant, pensant i especulant amb quin serà l´equip que sortirà d´inici al camp del Lugo, amb la major dificultat de fer l´alineació a la zona dels carrilers. Tant a la banda dreta com a l´esquerra, l´equip té nombroses baixes i, de fet, només Cifuentes és el carriler més pur que viatjarà fins a Galícia. Maffeo i Aday, sancionats, i Mojica i Coris, lesionats, no podran ser al costat de l´equip. Sebas Coris, especialment, que es perdrà el que queda de temporada. Per tant, la presència a l´onze titular de Cifu és bastant clara, falta per veure si ho farà per la banda dreta o per l´esquerra.

Pablo Machín ha estat provant amb l´andalús a l´esquerra i amb el basc Ramalho a la dreta. És la opció que ha agafat més força, encara que també podria optar per situar Cristian Herrera per l´esquerra i retornar Cifu a la dreta, o bé quelcom més novedós i arriscat com jugar amb defensa de quatre i Pablo Marí al lateral esquerra. Les novetats a la convocatòria per al partit a l´Anxo Carro són la presència de Juan Cámara, Eloi Amagat i Samuele Longo, els dos últims, després de complir cicle d´amonestacions. Dels jugadors del primer equip disponibles només ha quedat fora Felipe Sanchón, que la setmana passada davant l´UCAM Múrcia disputava els seus primers minuts aquesta temporada.

El Lugo vol pujar a l´últim tren

Cinc punts separen l´equip de Luis César Sampedro de la sisena posició, l´última que dona dret a disputar el play-off d´ascens a Primera Divisió. Amb 48 punts, s´han mostrat irregulars durant tota la temporada però encara són a temps de pujar a l´últim tren per lluitar per una plaça per a la promoció.

Els gallecs no han aconseguit superar el Girona al seu estadi des de l´ascens a Segona Divisió la temporada 2011/2012, amb un balanç de tres derrotes i un empat, el que van aconseguir la temporada passada. Sampedro no podrà comptar amb els lesionats Sergio Gil i Leuko, però sí que ho farà amb Joselu. Amb 20 gols, l´andalús és el segon màxim golejador de la categoria i l´home més perillós del rival del Girona aquesta tarda.