La millor resposta a la pressió: victòria de Primera a Lugo

El Girona ha respost de la millor manera aquesta tarda a Lugo la pressió de Getafe i Cadis ques'havien col·locat a 4 i 5 punts respectivament. El conjunt de Pablo Machín s'ha imposat a l'Anxo Carro gràcies a dos gols gols a la primera part, un en pròpia porteria i un altre de Longo de penal. Malgrat el patiment final que ha provocat el gol de Joselu de penal en el darrer minut, els tres punts se'ls ha endut el Girona que manté així el coixí de 7 punts respecte el Getafe. Dissabte que ve l'Osca visitarà Montilivi (20:30).

El Girona ha vist com se li encarava ben aviat el partit gràcies a un autogol de Carlos Hernández en l'intent de desviar una assistència de Pere Pons a Portu. Amb el marcador a favor només començar, el Girona ha tingut el punt de tranquil·litat necessària per a gestionar els nervis amb què arribava al partit. A més a més, passat el quart d'hora de joc, l'exgironí Marcelo Djalo ha comès penal sobre Longo que l'italià s'ha encarregat de transformar (0-2, m.17).

Amb els dos gols d'avantatge, el Girona s'ha dedicat a administrar el marcador malgrat una bona ocasió d'Iriome a centrada de Joselu (m.20). Només en el temps afegit de la primera part, el Girona ha tornat a trepitjar amb perill l'àrea de Roberto. Primer Ramalho, de cap, ha rematat fora una centrada d'Alcaraz i en l'últim instant, Longo ho ha provat amb una acció acrobàtica que ha anat a l'exterior de la xarxa

Només començar la represa, Sandaza i Longo han tingut dues bones oportunitats per fer el tercer però el toledà ha rematat fora i el vènet ha vist com Roberto li aturava el xut. Poc després ha estat Portu qui amb tot a favor ha rematat lleugerament desviat. A partir d'aquí, el Lugo ha fet un pas endavant però sense arribar a inquietar gaire la porteria de Bounou. Amb el temps gairebé complert, Alcalá ha comès penal per mans i Joselu ha posat emoció al temps afegit. En aquests darrers minuts, Cristian Herrera ha fallat un contracop sol davant del porter Roberto que hauria sigut l'1-3.

Tot i això, el Girona ha sabut gestionar els darrers minuts i, malgrat que Cristian Herrera ha perdonat la sentència, s'ha acabat enduguent els tres punts per continuar fent camí cap a Primera.



Fitxa tècnica

Lugo: Roberto, Calavera, Kravets, Carlos Hernández, Marcelo Djalo, Seoane (m. 46, Caballero), Damià Sabater, Iriome, Joselu, Campillo (m. 54, Pita) i Fede Vico (m.70, Yelko Pino).

Girona: Bounou, Ramalho, Cifuentes, Kiko Olivas, Alcalá, Juanpe, Pere Pons, Alcaraz, Sandaza (m. 83, Cristian Herrera), Portu (m.76, Borja García) i Longo (m. 65, Granell).

Gols: 0-1, m. 2 Carlos Hernandez (p.p.); 0-2, m. 17, Longo (penal); 1-2, m. 90, Joselu (penal).

Àrbitre: Valdés Aller (Col·legi Castellanomanxecc). Ha amonestat Marcelo Djalo, Joselu, Caballero, Kravets (Lugo) i Alcaraz, Sandaza (Girona). Ha expulsar per doble amonestació Alcalá (m. 89).

Incidències: 3.339 espectadors a l'Anxo Carro.