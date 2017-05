Pablo Machín: «La victòria és importantíssma i molt merescuda»

Amb patiment però el Girona va recuperar el camí de la victòria i va respondre de la millor manera a la pressió que dissabte li havien posat Getafe i Cadis amb les seves respectives victòries. El neguit final va sobrar per a un Pablo Machín que no va poder acabar de gaudir tranquil·lament d'una victòria que, repassant el nombre d'ocasions d'un i altre equip, hauria d'haver estat més plàcida. El penal al darrer minut per mans d'Alcalá que va transformar Joselu va afegir una dosi de patiment que no va evitar «el més important de tot»: la victòria. Un triomf «importantíssim i molt merescut», segons Machín, que permet al Girona mantenir a ratlla els rivals (7 punts) amb una jornada menys per disputar (6). Tot i això, el tècnic sorià té molt clar que res hi guanyaran mirant per darrere. «Pensem només que depenem de nosaltres mateixos. Si guanyem tots els partits que queden pujarem segur. Si no, tenim el marge de perdre algun partit. Tot i això no volem plantejar-nos res del coixí que tenim. Volem competir i guanyar el proper partit», reflexionava el de Gómara. Machín es va referir també a la pressió que té el seu equip en aquest darrer tram de competició. «La pressió és inherent al joc. Beneïda pressió», deixava anar.

Machín va valorar molt positivament el partit dels seus homes ahir que ben aviat es van encarar. «Quasi hem sortit del vestidor amb un gol a favor però ha estat fruit del que volíem fer: no deixar-los estar còmodes. Hem arriscat molt jugant un contra un a camp contrari», deia el tècnic, que parlava d'una primera part «francament bona» dels seus. «Volíem ser valents com ho som sempre a camp contrari perquè confiem molt en els nostres defenses», destacava. Sí que va lamentar el tècnic haver deixat escapar l'oportunitat de sentenciar el partit només començar la represa amb les tres ocasions clares de Longo, Sandaza i Portu. «La llàstima ha estat no haver pogut materialitzar alguna de les arribades del principi de la segona part», deia Machín abans de referir-se al penal. «Després hem hagut de patir per culpa d'un penal ximple que no sé com ha anat. Suposo que ho deu ser, no l'he vist».

Malgrat no voler qüestionar la labor arbitral -«no seria correcte queixar-me dels àrbitres perquè el prime que pot fallar soc jo»-, el tècnic sí que va reconèixer que darrerament els estan condicionant i molt algunes decisions. «No tinc queixa dels àrbitres. Em queixo més que tenim mala sort. L'altre dia, per una relliscada, Aday acaba expulsat. Em queixo perquè als últims minuts ens passen coses. Em queixo avui (per ahir) perquè l'acció del penal és una jugada molt ximple que ens condiciona. Al camp del Tenerife, a Pablo Maffeo el van expulsar per una jugada que no era vermella i després per aplaudir en la mateixa jornada que Neymar ho va fer, li van caure tres partits. Ens condiciona per a les properes setmanes», recordava.

«No som el Llevant»

Machín recordava que el Girona «no és el Llevant» en el sentit que tants contratemps en forma de sancions i lesions són difícils de superar. «De mica en mica anem trampejant contratemps com lesions o expulsions ximples que afegeixen més mèrit al que estem fent fins ara». En aquest sentit i després de «felicitar» el Llevant per l'ascens, el sorià va comparar el Girona amb els rivals que també lluiten per pujar. «No tenim els millors jugadors de la categoria, ni els millors golejadors, ni una grandíssima experiència a Primera. Som un equip que treu el màxim rendiment del que tenim», deia. Així mateix, Machín destacava la importància de la pilota aturada, un aspecte en què el Girona «es pot igualar a tothom i fins i tot superar. És una forma amb la qual podem lluitar amb altra gent», destacava.

El sorià va elogiar Cifuentes i Ramalho, els dos improvisats carrilers ahir, de qui va acabar «molt satisfet». «Hem intentat minimitzar les carències posant dos davanters i tenint presència a dalt. Avui (per ahir) no teníem tanta qualitat i desequilibri a les bandes però ha sortit prou bé», assegurava.