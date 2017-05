L'Osca visitarà Montilivi enratxat i en «play-off» després de guanyar el Rayo

Si hi ha un equip que ara mateix està en estat de gràcia a Segona aquest és, sense cap mena de dubte, l'Osca. Precisament, el proper rival del Girona. Els de Juan Antonio Anquela s'han destapat com una de les autèntiques revelacions d'aquesta temporada a la categoria gràcies a una ratxa que els ha dut a encadenar fins a una dotzena de jornades consecutives sense perdre. L'última, la que es tancava ahir amb una valuosa victòria que deixa els aragonesos en una situació més que privilegiada a la classificació.

El 2-0 d'ahir (gols de Ferreiro i Samu Sáiz de penal) contra un Rayo que va jugar durant poc més d'una hora amb un futbolista menys a causa de l'expulsió de Galán, situa l'Osca cinquè a la taula, en zona de play-off d'ascens a la Primera Divisió. Els d'Anquela han aprofitat les relliscades de Tenerife i Oviedo per avançar tots dos rivals directes; precisament el conjunt asturià, després d'aquest cap de setmana, ha sortit de les places de promoció i ha caigut al setè lloc.

Amb aquest últim resultat, l'Osca encadena 12 jornades imbatut i no perd des del passat 4 de febrer (gairebé tres mesos després), quan es va veure superat a l'Alcoraz pel Saragossa en un derbi aragonès molt entretingut i que va acabar amb un 2-3 al marcador. Des d'aquella ensopegada, l'equip s'ha apuntat 7 victòries i ha cedit 5 empats, però no ha tornat a perdre. Si funciona prou bé com a local, l'Osca també ha aconseguit pujar com l'escuma a la classificació gràcies al seu bon rendiment a fora. I és que els d'Anquela són ara el quart millor visitant de tota la categoria, amb 22 punts a domicili, 6 menys dels que ha aconseguit el Girona quan li ha tocat jugar lluny de Montilivi.



Kilian Grant i Íñigo López

L'Osca es podria presentar aquest dissabte a l'estadi amb la més que presumible baixa del davanter Kilian Grant. El figuerenc, que aquesta temporada ha disputat 6 partits amb l'equip aragonès, podria patir una lesió greu al genoll després de fer-s'hi mal en l'entrenament del passat dissabte. El jugador se sotmetrà a les pertinents proves mèdiques i el seu diagnòstic determinarà el grau de gravetat de la lesió i, si n'hi ha, quin és el temps aproximat de baixa. De la seva banda, el central Íñigo López no va poder acabar el partit d'ahir per culpa d'una lesió i caldrà veure si es tracta o no d'una dolència greu.