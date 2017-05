El pas endavant de Rubén Alcaraz

Condicionat per les baixes per sanció de Maffeo i Aday i per lesió de Mojica i Coris, Pablo Machín va haver d'improvisar diumenge a Lugo dos carrilers, Ramalho i Cifuentes. El basc i l'andalús –a l'esquerra– van complir amb escreix però no van ser les úniques novetats a l'onze d'un Machín que també va apostar pel retorn de Longo -amb gol inclòs- i l'entrada de Rubén Alcaraz per Àlex Granell. En el marc del solvent partit dels gironins a l'Anxo Carro, el barceloní va ser un dels homes més destacats juntament amb el seu soci al mig del camp, Pere Pons. Alcaraz va fer gala de la seva intensitat i lluita habitual i no va estalviar tampoc qualitat en la passada i ofici quan va fer falta. El seu bon partit a Lugo permet a Alcaraz –que ja va ser decisiu en l'últim desplaçament a Tenerife en anotar el 3-3 definitiu de falta directa–, reivindicar-se davant Machín. I és que feia 9 jornades que Alcaraz no era titular (des del triomf contra el Mallorca). A més a més l'expulsió contra el Reus havia fet que desaparegués fins i tot de les convocatòries (5 partits a la grada). «Feia temps que volia més protagonisme en partits importants on poder mostrar la meva millor versió», assegura Alcaraz, que, tot i això, té clar que és Machín «qui decideix». «Tenim una de les millor plantilles de Segona A. Jo quan jugo és per dir que també hi soc i que vull protagonisme. Em va tocar i estic content».



Per a Alcaraz, a Lugo el partit va tenir el guió perfecte. L'exjugador del Prat explicava que tot havia sortir rodó. «Durant tota la setmana havíem plantejat el partit d'una manera i va sortir tot perfecte. El Lugo ens va generar poc», deia. En aquest sentit, Alcaraz reconeixia que sí que l'equip havia hagut de córrer més del compte però «era el que tocava i vam complir».



Amb els tres punts de Lugo, el Girona va frenar l'anhel del Getafe i del Cadis d'acostar-s'hi. Al mateix temps i amb una jornada menys en joc, l'ascens és més a prop. «Tenim 7 punts d'avantatge i en queden 18 en joc. Hem de seguir fent la nostra i no mirar la resta de rivals», assenyala Alcaraz, que aposta per «aprofitar l'oportunitat de tornar a guanyar a Montilivi» dissabte.



El partit de dimenge va ser tot just el novè sencer que disputa aquesta temporada. En total, Alcarza ha participat en 23 partits, dels quals en 11 ha estat titular (1.141 minuts). Caldrà veure si després de la bona actuació contra el Lugo, Machín hi segueix confiant d'entrada contra l'Osca dissabte (20.30). Granell i Eloi Amagat estan disponibles així com també Borja García, que a Lugo va ser suplent. Contra el conjunt aragonès, Machín seguirà sense poder comptar amb Maffeo, sancionat, i tampoc diposarà de Pedro Alcalá, que serà castigat amb un partit per l'expulsió a Lugo. En canvi, Johan Mojica, probablement, estarà disponible així com Aday Benítez un cop complert el càstig d'un partit.





Demà, retorn a la feina



El Girona va descansar ahir i avui gaudirà del segon dia festiu de la setmana abans de tornar demà a la feina amb una sessió a l'estadi de Montilivi. Machín treballarà amb els seus homes a Montilivi també dijous i divendres per preparar la visita d'un Osca enratxat i instal·lat en zona de play-off. El conjunt aragonès no estarà sol a Girona, ja que el club ha organitzat un desplaçament a terres catalanes. Els aficionats que ho desitgin viatjaran a Montilivi i veuran el partit per 42 euros. El Girona ha comunicat a l'Osca que té 300 entrades disponibles per a l'afició visitant.