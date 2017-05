El Girona torna a la feina amb la novetat de Johan Mojica

La primera plantilla del Girona ha tornat avui a la feina després de dos dies de descans per començar a preparar la visita d'aquest dissabte de l'Osca a l'estadi de Montilivi. El tècnic Pablo Machín ha treballat amb tots els seus efectius disponibles i amb la novetat de Johan Mojica. El colombià, tot i que no s'ha exercitat al cent per cent, ha realitzat una part de l'entrenament i podria reaparèixer aquesta propera jornada.

Mojica, lesionat contra el Getafe ara fa dos mesos, va passar-se sis partits sense jugar. Va tornar contra l'UCAM Múrcia a Montilivi, dia en el que es va ressentir. Les pertinents proves mèdiques van diagnosticar que el jugador no patia cap lesió però les seves sensacions el van deixar fora de la convocatòria per viatjar a Lugo. Aquesta setmana l'ha començat amb més bon peu. Si més no, aquest matí ha fet una part de la sessió que l'equip ha realitzat a les instal·lacions de Torremirona, a Navata.

L'equip tornarà a entrenar-se demà al matí, a partir de les 11 hores, a l'estadi. El mateix escenari de la sessió del divendres i del partit que es jugarà el dissabte a partir de dos quarts de nou del vespre.