La importància del factor Montilivi

Amb 11 punts més el Girona serà, matemàticament, equip de Primera. No hi ha volta de full. Això sí, s'han de sumar. Potser no caldrà fer-ne tants, però per si de cas, com més en caiguin d'aquí al final de temporada, millor. La victòria a Lugo de diumenge passat ha donat certa tranquil·litat a l'ambient, ha tallat una ratxa de resultats que no acabava de ser l'esperada, ha mantingut els rivals a ratlla i, de passada, fa encarar amb més optimisme aquestes sis jornades que queden de campionat. És evident que tot i ser un bon visitant, a l'equip li costarà guanyar-ho tot a fora. Per això, el factor Montilivi pot ser clau. O ho hauria de ser. Justament a l'estadi, on en aquestes últimes jornades més s'ha patinat. Recuperar sensacions a casa i rebre el caliu de l'afició poden ser els dos factors determinants per acabar lligant l'ascens. D'oportunitats a l'estadi n'hi haurà tres més, començant per la difícil prova de dissabte contra un Osca que hi arribarà amb una embranzida que fa setmanes que allarga.



Els aragonesos s'hi juguen el ser o no ser al play-off; mentre que l'Alcorcón, el següent rival a casa, la permanència després de no acabar de poder treure el cap del descens. L'últim visitant, el Saragossa, sembla tenir els deures gairebé fets i podria presentar-se a Montilivi sense cap al·licient en joc. Fer un tres de tres seria perfecte; difícil d'aconseguir, però no pas impossible per al tercer millor local de la categoria (37 punts en tota la Lliga a casa) i per a un equip capaç d'haver enllaçat vuit victòries seguides a l'estadi aquest mateix curs. A més, podria servir per tenir l'ascens a la butxaca, depenent del que facin els rivals directes.



Així mateix ho pensa Delfí Geli, president del Girona, convençut que tres bons partits a casa poden ser decisius. Per això, espera que l'equip respongui, però també l'afició, a qui vol veure omplir Montilivi en aquests últims compromisos que queden. «Hem de tornar a guanyar a casa. Fer-ho contra l'Osca ens donaria molta tranquil·litat i també seguretat. Necessitem un bon partit», diu, assegurant també que el públic pot ser un factor clau. «Aquí és qüestió que tots fem força cap a la mateixa direcció. Tothom s'ha de sentir important. La gent ha d'estar amb l'equip ara, i fer-ho des de l'estadi. Per animar-lo, no pas per excitar-lo més del compte ni perquè es precipiti. És l'hora que tothom sigui una pinya. Hem de seguir fent força perquè el premi és molt a prop», valora.



Geli no es fia ni un pèl de l'Osca, un equip que té «molta qualitat» sobretot en atac i també «experiència a la categoria». A tot això, cal sumar-li una «boníssima dinàmica» de resultats que els converteix en un adversari «perillós».



Sobre l'estat actual del Girona, admet el president que la victòria de diumenge a Lugo ha anat molt bé a l'equip, però tampoc creu que abans les coses es veiessin tan negres com per ara estar llançant coets. «Veig l'equip igual que abans. Sempre he dit que això és una cursa de fons, en què hi ha molt en joc i cal anar fent passos. L'altre dia en vam fer un d'important, en un partit seriós que vam guanyar merescudament», explica. Tot i que ara és el Getafe el principal rival en la lluita pel segon lloc, Geli admet tenir un «gran respecte per tots» els perseguidors i que no cal fixar-se en només un rival. «El Getafe està molt bé i no és cap sorpresa, però també Cadis, Osca, Tenerife o Oviedo ens ho posaran difícil fins al final».