Mojica, «preparat» per reaparèixer dissabte contra l'Osca

Johan Mojica serà la principal novetat del Girona per al partit que aquest dissabte l'enfrontarà a l'Osca. El colombià, que ahir va fer només una part de l'entrenament, s'ha exercitat avui amb total normalitat al mateix ritme que els seus companys.



Tot i reaparèixer fa dues jornades amb l'UCAM a casa, Mojica va ressentir-se d'una lesió muscular que l'havia tingut de baixa unes sis setmanes i no va viatjar el passat diumenge a Lugo. "Va ser un petit avís perquè descansés. Ara ja em sento bé i he entrenat sense problemes. Estic amb moltes ganes i a disposició de l'entrenador", ha declarat el futbolista aquest migdia a la zona mixta de l'estadi.