Machín diu que Mojica té opcions de jugar de titular

El tècnic del Girona, Pablo Machín, ha explicat aquest migdia en la roda de premsa prèvia al partit de demà contra l'Osca (20:30) que seria "molt important" encadenar dos triomfs seguits per acostar-se més a l'objectiu de l'ascens. Amb les baixes de Maffeo i Alcalá, per sanció, i de Coris i Richy, per lesió, els gironins arriben al duel amb 7 punts de marge sobre el tercer a falta de sis jornades. "Després de guanyar a Lugo seria molt important enllaçar dues victòries seguides, però també ho és en aquests moments no perdre", ha dit l'entrenador. Una de les possibles novetats a l'onze podria ser Mojica, recuperat de les molèsties que arrossegava i que el van fer aturar després de reaparèixer fa dues jornades contra l'UCAM Múrcia. "Té possibilitats de jugar d'inici", ha subratllat Machín, que tot i això ha deixat clar que "encara li estic donant voltes a l'alineació perquè també pogués tenir un pla B en funció de com vagi el partit". El Girona buscarà, a més, trencar la ratxa de tres derrotes seguides a Montilivi encaixades contra Cadis, Rayo Vallecano i UCAM. Machín ha admès que en certa manera això condiciona "els estats d'ànim" i ha destacat que "fins fa poc a casa teníem la seguretat plena de guanyar i ara ens volem sobreposar a les derrotes i brindar a l'afició una victòria". En aquest sentit ha dit que "els seguidors seran importants, espero que Montilivi presenti una gran entrada, amb la gent amb ganes de ser protagonista, animant". Al davant hi trobaran un Osca que el tècnic veu com un rival "súper complicat, que acumula 12 partits sense perdre. Potser no té tant de nom com d'altres, però està en play-off per mèrits propis, rendeix molt bé i ens presentarà batalla". En aquest sentit ha afegit que "ara arriba l'hora de guanyar" per sobre de si es juga més bé o més malament.