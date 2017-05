El Girona s´hi deixa la pell per sumar una victòria que val mig ascens

Que boti, que boti, que boti Montilivi. Després de tres derrotes consecutives, l'estadi gironí ha vibrat com mai amb una importantíssima victòria de l'equip contra l'Osca. Un minut boig al tram final del primer temps ha servit perquè els de Machín marquessin dos gols, encara que Samu Sáiz ha retallat distàncies encara abans del descans. Després d'uns últims minuts de patiment, Sandaza ha sentenciat al minut 93 per poder cantar victòria.

Els aragonesos, que arribaven a Montilivi després de 12 partits invictes, han començat el partit intentant fent-se amos de la possessió de la pilota i en contra, el Girona, a mesura que passaven els minuts han intentat trobar espais entre l'entramat defensiu visitant. La primera clara ocasió del partit ha arribat al minut 11, quan Vinicius, després d'una centrada lateral, rematava amb el cap una pilota que acabava topant amb la fusta de la porteria defensada per Bounou. Primer avís d'un Osca que arribava al partit amb molta moral.

A l'equador de la primera meitat el control del partit ja era del Girona. No obstant, aquest domini no es traduïa en ocasions de gol. Cifu, per banda dreta es mostrava molt insistent però les seves centrades no trobaven rematador.

El partit avançava amb un ritme travat i amb poques arribades per part dels dos equips. Poc s'esperaven els aficionats presents a Montilivi el gir dràstic de guió a la primera meitat. Al minut 38, apareixia Portu. Jugada individual del migcampista murcià que ell mateix ha finalitzat amb sang freda davant la sortida d'Herrera.

Quan encara es celebrava el gol, un minut després, Sandaza era objecte de falta dins l'àrea per part del porter visitant i ell mateix ha materialitzat la pena màxima per ampliar l'avantatge. Un minut màgic de l'equip de Machín que provocava l'eufòria a l'estadi, encara que Samu Sáiz tornava a fer entrar l'Osca el partit. El talentós migcampista ha enviat un potent xut des de la frontal a l'escaire que ho deixava encara tot obert per la segona meitat.

La segona meitat seguia la tònica del primer temps, amb un xoc intens i igualat, encara novament era el Girona qui portava el pes de l'enfrontament. Al minut 56, Portu, ha tingut el tercer a les seves botes però el seu intent de vaselina l'ha atrapat Herrera. Per part de l'Osca, tot el pes ofensiu de l'equip d'Anquela passava per les botes de Samu Sáiz. Els aragonesos estaven tancant mica en mica els de Machín al seu terreny de joc.

El Girona, però, ha tornat a tenir al contraatac, als peus de Longo, el tercer gol. El partit s'ha estirat i ha estat més d'anada i vinguda, en part perquè l'Osca, amb mitja hora només per endavant, buscava el gol que els donés, com a mínim, un punt.

Entrats ja a l'últim quart d'hora de partit, el duel entrava en una fase perillosa per les emvestides visitants i el descontrol que buscava l'equip d'Anquela. El Girona necessitava tranquil·litat i evitar entrar en els últims deu minuts en una constant de treure aigua del seu propi terreny de joc. L'home era Borja García, que ha entrat al segon temps i ha posat una pausa necessària pels blanc-i-vermells. No obstant el patiment estava assegurat amb l'avantatge per la mínima al marcador, encara que l'Osca no havia xutat entre els tres pals en tota la segona meitat.

Íñigo López, al minut 89, ha rematat a boca de canó amb el cap una pilota que Bounou, ben col·locat atrapava entra el temor de Montilivi, que animat per Machín, cridava i recolzava el seu equip camí a la victòria. Ja en els cinc minuts d'afegit, l'Osca tenia tancat al Girona i un contraatac letal, finalitzat per Sandaza, ha servit per sentenciar una treballada victòria de l'equip de Pablo Machín.



Fitxa tècnica



Girona: Bounou, Cifu, Ramalho, Kiko Olivas, Juanpe, Aday, Pere Pons, Alcaraz (Granell, min. 63), Portu (Borja García, min. 66), Longo (Cristian Herrera, min. 80) i Sandaza.

Osca: Sergio herrera, Akapo, César Soriano, Carlos David (Sastre, min. 84), íñigo López, Aguilera, Melero, Alexander González (Vadillo, min. 66), Vinicius (Borja Lázaro, min. 57), Samu Sáiz i Ferreiro.

Gols: 1-0, min. 39, Portu; 2-0, min. 40, Sandaza (p.); 2-1, min. 44, Samu Sáiz; 3-1, min. 93, Sandaza.

Àrbitre: Pérez Montero. Va amonestar amb targeta groga a Granell i Sandaza (Girona) i Sergio Herrera, Aguilera, Carlos David, Melero i Akapo (Osca).

Estadi: Montilivi. 7.220 espectadors.