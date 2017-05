Guanyar per damunt de tot

A aquestes alçades de la temporada, jugar bé o malament és una percepció que passa a ser secundària si al final dels 90 minuts s'han sumat els tres punts. El Girona, a falta de sis partits per al final de la Lliga, manté la seva privilegiada posició d'ascens directe a Primera amb un botí de +7 respecte al Getafe, el principal perseguidor. De portes enfora, a Montilivi no fan números, però sembla evident que si es guanyessin els tres partits de casa (Osca, Alcorcón i Saragossa) el «premi gros», que diu Machín, no es podria escapar. Fins i tot potser amb menys. Tot passa per mantenir el cap fred i, com deia Sandaza diumenge passat al final del partit de Lugo, mirar de resoldre-ho tan aviat com es pugui. Avui, més enllà del bon futbol, el que realment satisfarà l'afició serà un triomf que acosti més l'objectiu, com bé admetia Machín ahir en la prèvia.

Exposada la situació, avaluem l'escenari. El Girona arriba al partit amb les baixes dels sancionats Maffeo (que complirà el tercer i definitiu) i Alcalá (expulsat a Lugo), i de Coris i Richy, lesionats. El tècnic recupera Mojica, a qui ahir va donar opcions de ser titular, i Aday. Al davant hi haurà un Osca que fa 12 jornades que no perd i que, fora de casa, no cau des del novembre a Cadis. Un os. «Són un superequip, un rival amb majúscules tot i que potser no tinguin el nom d'altres equips. Estan en situació de play-off per mèrits propis i això indica que Anquela ha sabut treure rendiment als seus jugadors», reflexionava ahir el tècnic dels gironins. Machín tem, particularment, el joc a pilota aturada dels aragonesos, i posats a destacar jugadors va mencionar Samu Saiz i Melero, que torna a la convocatòria.

Guanyar representaria fer, qui sap, si el penúltim pas cap a l'ascens. Machín no s'hi vol obsessionar i ahir deia que «més enllà de càlculs, el que hem de fer és guanyar el partit i els cinc que vindran després, i si després no ens fan falta tantes victòries, millor, serà senyal que els rivals han fallat». El tècnic va recordar que després de perdre 5-1 a l'estadi i quedar a 14 punts del Girona el Getafe semblava absolutament descartat de la lluita per ascendir directe «i mira'ls ara, són el primer equip que veiem pel retrovisor. Això demostra que aquí si fas una bona ratxa pots escalar molts llocs a la classificació».

També va fer referència a les tres derrotes seguides que acumula l'equip a casa (Cadis, Rayo i UCAM Múrcia). Preguntat si aquests mals resultats condicionaven d'alguna manera el duel d'aquest vespre, l'entrenador va dir que «els estats d'ànim sempre condicionen» i va aprofitar l'avinentesa per reclamar un Montilivi entregat: «Espero que la grada ofereixi la millor imatge i que els seguidors donin tot el seu suport als jugadors», va subratllar Pablo Machín. A més va dir que volien «brindar» una victòria a l'afició després de tantes decepcions a casa, un factor inèdit aquesta temporada «perquè ens havíem acostumat a veure guanyar el Girona sempre que actuava de local».

L'Osca, per la seva banda, afronta el desplaçament teòricament més complicat que li queda fins al final de la Lliga. Buscarà sumar algun punt per mantenir-se a la zona de promoció, on va entrar el cap de setmana passat després de guanyar el Rayo. Llevat de les baixes de llarga durada de Nagore i Kilian, i la del capità, Juan Camacho, el tècnic Juan Antonio Albacete Anquela tindrà la resta de jugadors a la seva disposició per a aquest enfrontament.

Anquela podria introduir dos canvis en l'alineació titular. Juan Aguilera, que va complir contra els madrilenys un partit de suspensió, substituirà com a pivot defensiu Bambock ajudant en tasques defensives. L'altre canvi a la zona medul·lar podria ser el retorn de Gonzalo Melero en detriment de Lluís Sastre, encara que no és segur donada la bona actuació de l'insular davant el Rayo Vallecano.